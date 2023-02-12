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Pré-carnaval

Bloco de Claudia Leitte tem queda de árvore e cantora agarrada após invasão

Vídeo que circula pelas redes sociais registra a tentativa de outro fã de subir em uma árvore no centro da plateia para ver Claudia mais do alto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 14:25

A cantora Claudia Leitte levou alguns sustos durante a apresentação de seu Bloco Banda Bicha, na cidade de Guarulhos (SP), neste sábado (11). Uma árvore caiu sobre a multidão e um fã invadiu o palco para agarrar a artista.
Durante uma das canções, um folião resolveu escalar o carro onde estava Claudia. Quando ela percebeu a saga do rapaz, levou um tremendo susto e tentou ajudá-lo para que não caísse. Porém, quando deu de cara com ele em cima do trio, foi agarrada pelo rapaz que não queria soltá-la. "Devagar, devagar, calma, calma. Você está bem?", dizia ela.
Carnaval
Fã agarra Claudia Leitte em trio em Guarulhos (SP) Crédito: Reprodução
Na sequência, pediu para que ninguém mais tentasse subir no trio, pois algo pior poderia acontecer.
Depois, outro vídeo que circula pelas redes sociais registra a tentativa de outro fã de subir em uma árvore no centro da plateia para ver Claudia mais do alto. Então, em determinado momento, com os chacoalhões, ela cai com o rapaz. Aparentemente, ninguém se machucou. Mas a artista parou de cantar na hora em que viu a cena.
A próxima parada de Claudia será em Salvador, com shows marcados para o próximo dia 16. A cerimônia oficial de abertura de Carnaval de Salvador será nesse dia a partir das 15h30, com o desfile de um trio elétrico aberto ao público comandado pela cantora Ivete Sangalo no circuito Barra-Ondina.
A programação de trios independentes nesta data inclui, além de Claudia, Timbalada, Leo Santana , Saulo Fernandes e Ara Ketu em trios que vão desfilar com patrocínio da prefeitura. No centro da cidade, o circuito do Campo Grande será a passarela principal dos blocos de samba.

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