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Carnaval de Vitória

Glitter e pedrarias chegam com tudo nas makes no Sambão do Povo

Foliãs capricharam na produção dos rosto e olhos para arrasar no primeiro dia de folia nos camarotes
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 02:43

Glitter e pedrarias chegam com tudo nas makes no Sambão do Povo
Glitter e pedrarias chegam com tudo nas makes no Sambão do Povo Crédito: Beatriz Heleodoro
Carnaval é sinônimo de alegria e muito glitter. Sim! Ele está bastante presente não só na avenida como também nos camarotes. As foliãs presentes no espaço vip apostaram forte no elemento e nas pedrarias para sustentar maquiagens para arrasar na primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, nesta sexta (11).
Meiriely Cortes, 33, é advogada e já vem pro Sambão do Povo há oito anos. Ela brinca que as makes de pedra foram uma escolha “sustentável”. “Foi um modo sustentável, utilizei no carnaval passado e reaproveitei neste carnaval”, diz aos risos.
A advogada Meiriely Cortes apostou na pedraria para a make de carnaval
A advogada Meiriely Cortes apostou na pedraria para a make de carnaval Crédito: Beatriz Heleodoro
No sábado, ela garante muito mais por vir na produção, uma vez que será o dia de sua escola do coração desfilar, a Boa Vista.
A servidora pública Marina Alves, 25, revela que se inspirou em tutoriais na internet para fazer sua make com pedrarias. “Todo ano eu tento colocar alguma coisa, eu vejo na internet e faço. Já o glitter no colo eu faço desde pequena. Minha mãe que fazia", diz aos risos.
Marina Alves adora usar o glitter na maquiagem de carnaval
Marina Alves adora usar o glitter na maquiagem de carnaval Crédito: Beatriz Heleodoro
Sobre a torcida no carnaval, ela revela ser Piedade, apesar da família ser toda relacionada ao Novo Império.
Direto de Minas Gerais e Muqui, as amigas Noua Krekak (20) e Ana Clara Bittencourt (20), estudantes de veterinária, estão curtindo o primeiro carnaval no Sambão do povo. Brilho é o que não faltou na maquiagem das meninas.
As amigas Noua Krekak (20) e Ana Clara Bittencourt (20) apostaram no brilho para a folia
As amigas Noua Krekak (20) e Ana Clara Bittencourt (20) apostaram no brilho para a folia Crédito: Beatriz Heleodoro
E brilho não faltou mesmo nas maquiagens, corpos e até cabelos das foliãs. Dá uma olhada na nossa galeria abaixo:

Confira as makes dos camarotes no Carnaval 2023

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