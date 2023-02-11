Glitter e pedrarias chegam com tudo nas makes no Sambão do Povo Crédito: Beatriz Heleodoro

Carnaval é sinônimo de alegria e muito glitter. Sim! Ele está bastante presente não só na avenida como também nos camarotes. As foliãs presentes no espaço vip apostaram forte no elemento e nas pedrarias para sustentar maquiagens para arrasar na primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo, nesta sexta (11).

Meiriely Cortes, 33, é advogada e já vem pro Sambão do Povo há oito anos. Ela brinca que as makes de pedra foram uma escolha “sustentável”. “Foi um modo sustentável, utilizei no carnaval passado e reaproveitei neste carnaval”, diz aos risos.

A advogada Meiriely Cortes apostou na pedraria para a make de carnaval Crédito: Beatriz Heleodoro

No sábado, ela garante muito mais por vir na produção, uma vez que será o dia de sua escola do coração desfilar, a Boa Vista.

A servidora pública Marina Alves, 25, revela que se inspirou em tutoriais na internet para fazer sua make com pedrarias. “Todo ano eu tento colocar alguma coisa, eu vejo na internet e faço. Já o glitter no colo eu faço desde pequena. Minha mãe que fazia", diz aos risos.

Marina Alves adora usar o glitter na maquiagem de carnaval Crédito: Beatriz Heleodoro

Sobre a torcida no carnaval, ela revela ser Piedade, apesar da família ser toda relacionada ao Novo Império.

Direto de Minas Gerais e Muqui, as amigas Noua Krekak (20) e Ana Clara Bittencourt (20), estudantes de veterinária, estão curtindo o primeiro carnaval no Sambão do povo. Brilho é o que não faltou na maquiagem das meninas.

As amigas Noua Krekak (20) e Ana Clara Bittencourt (20) apostaram no brilho para a folia Crédito: Beatriz Heleodoro

E brilho não faltou mesmo nas maquiagens, corpos e até cabelos das foliãs. Dá uma olhada na nossa galeria abaixo: