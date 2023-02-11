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Dubdogz: "Durante o ano a gente toca mais no réveillon e carnaval"

Duo eletrônico anima o camarote P12 durante o primeiro dia de desfiles no Sambão do Povo, em Vitória
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 22:07

O duo Dubdogz no camarim do Camarote P12
O duo Dubdogz no camarim do Camarote P12 Crédito: Beatriz Heleodoro
A folia ainda nem começou, as escolas ainda se preparam para entrar na avenida, mas o Dubdogz já está no Sambão do Povo, para agitar o camarote P12, no Carnaval de Vitória. O duo formado pelos gêmeos Marcos Ruback Schmidt e Lucas Ruback Schmidt é a atração principal do primeiro dia de folia do espaço vip e estão animados em reencontrar os capixabas.
"Nosso primeiro show aqui foi na Pedreira (Guarapari) há uns 15, 16 anos... Um dos nossos empresários sempre falou muito daqui (do sambódromo) e estamos pela primeira vez no Camarote P12", inicia Marcos.
Para a noite, a dupla promete um set de hits. "Em nosso set de carnaval, a gente coloca muito vocal e remix", garante Lucas.
E quem acha que samba e eletrônico não combinam, a dupla discorda. "A gente gosta muito de carnaval. Apesar das pessoas dizerem que não combina, a gente diz que combina muito, tanto que neste carnaval a gente vai tocar em 13 festas", diz Lucas.
Marcos completa dizendo que este é um dos períodos que eles mais lucra. "Os dois períodos que a gente mais toca no ano são no Réveillon e no Carnaval. Então, a gente gosta muito", finaliza.
Vale lembrar que o duo terá duas entradas na noite para animar os foliões do camarote. Na sequência, seguindo a fala de Marcos, eles seguem para São Paulo, onde serão atração de uma festa.
*Com informações de Beatriz Heleodoro

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