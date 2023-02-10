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Aprenda a fazer duas makes para curtir o Carnaval de Vitória

É a hora de deixar a criatividade falar mais alto para arrasar no Sambão do Povo, em Vitória. Vale apostar em pedrarias, olhos com bastante brilho e bocas marcadas
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 09:51

Milena Bonfim
Milena Bonfim: pronta para arrasar no Carnaval de Vitória com a maquiagem feita por Stênio Neves Crédito: Carlos Alberto Silva
Carnaval tem que ter brilho, purpurina e muita cor. É a hora de deixar a criatividade falar mais alto e ousar na maquiagem para arrasar no Sambão do Povo, em Vitória. Vale apostar em pedrarias, olhos com bastante brilho e bocas marcadas. 
O maquiador Stênio Neves, do Be Spa Urbano, optou por uma maquiagem com tons rosados que naturalmente valorizam a pele negra. "Mas é possível também pensar em makes usando tons ainda mais vibrantes e coloridos. Não é preciso se concentrar na paleta de cores mais indicada para o seu tom de pele. Dá para abusar e o resultado ficará incrível. Se, no processo de produção, a aplicação da sombra, por exemplo, não ficar perfeita, lance mão dos cílios postiços. Eles ajudam a camuflar possíveis errinhos. Para dar o toque final, use pedrarias, penas, glitter e tintas corporais”. Confira o passo a passo no vídeo. 
A maquiadora Keila Santos também apostou nos brilhos. "Para os olhos, usei tons contrastante, justamente para chamar atenção. O rosa é oposto ao azul, poderia ser um verde. Mas preferi o azul porque é uma cor pura, intensa. Outra sugestão é o amarelo com o lilás, ou vermelho com o verde". 
A maquiadora também abusou das pedrinhas. "Dá para usar tanto soltas no canto interno e externo dos olhos, como adesivada no alto da sobrancelhas". Já para os cílios, ela aplicou a metade dele no canto externo dos olhos, dando o efeito 'foxeyes'. "Na boca, usei um lip tint, que não transfere e fica confortável e você pode beijar. E para quem gosta, pode aplicar um gloss por cima". Confira o passo a passo no vídeo.

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