Aprenda a fazer duas makes para curtir o Carnaval de Vitória

Milena Bonfim: pronta para arrasar no Carnaval de Vitória com a maquiagem feita por Stênio Neves Crédito: Carlos Alberto Silva

Carnaval tem que ter brilho, purpurina e muita cor. É a hora de deixar a criatividade falar mais alto e ousar na maquiagem para arrasar no Sambão do Povo, em Vitória. Vale apostar em pedrarias, olhos com bastante brilho e bocas marcadas.

O maquiador Stênio Neves, do Be Spa Urbano, optou por uma maquiagem com tons rosados que naturalmente valorizam a pele negra. "Mas é possível também pensar em makes usando tons ainda mais vibrantes e coloridos. Não é preciso se concentrar na paleta de cores mais indicada para o seu tom de pele. Dá para abusar e o resultado ficará incrível. Se, no processo de produção, a aplicação da sombra, por exemplo, não ficar perfeita, lance mão dos cílios postiços. Eles ajudam a camuflar possíveis errinhos. Para dar o toque final, use pedrarias, penas, glitter e tintas corporais”. Confira o passo a passo no vídeo.

A maquiadora Keila Santos também apostou nos brilhos. "Para os olhos, usei tons contrastante, justamente para chamar atenção. O rosa é oposto ao azul, poderia ser um verde. Mas preferi o azul porque é uma cor pura, intensa. Outra sugestão é o amarelo com o lilás, ou vermelho com o verde".