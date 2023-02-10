Veja onde assistir aos desfiles das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória

O Espírito Santo já está em clima de Carnaval! Começa nesta sexta (10) os desfiles das Escolas de Samba de Vitória e "HZ", parceiro, dá o "caminho das pedras" para você conferir toda a festa no conforto de seu sofá (ou seria da cama?) sem pagar nada.
A sexta, também conhecida como hoje, traz as apresentações das sete escolas do Grupo A. A transmissão para todo o país será exclusiva no portal G1/ES, a partir das 22h. No comando, os jornalistas André Falcão e Fabiola de Paula.
Sábado (11) será a vez das sete agremiações do Grupo Especial "invadirem" o Sambão do Povo, no centro da Capital. O G1/ES começa os trabalhos a partir das 22h, exibindo o espetáculo na íntegra. Na TV Gazeta, desfile será transmitido logo depois do "BBB 23".
Mário Bonella e Rafaela Marquezine serão os apresentadores de sábado. Nos comentários, Jace Theodoro, Marcus Vinicius Santana, Iamara Nascimento e Bruninha.
Haverá repórteres na concentração, na dispersão, no meio de pista e na arquibancada. Conforme noticiou a colunista de "HZ" Renata Rasselli, a TV Gazeta levará para a passarela drones que sobrevoarão os desfiles e produzirão imagens exclusivas da passagem das agremiações do Grupo Especial.
Além disso, a emissora vai estrear o sistema cablecam, uma espécie de filmagem onde a câmera é suspensa por cabos e capta imagens em movimento com ângulos exclusivos. Vai ser demais!