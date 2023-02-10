Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Veja onde assistir aos desfiles das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória
Para cair na folia!

Veja onde assistir aos desfiles das Escolas de Samba do Carnaval de Vitória

Festa começa nesta sexta (10), com transmissão dos desfiles do Grupo A pelo portal G1/ES. No sábado (11), o espetáculo das agremiações do Grupo Especial será exibido na TV Gazeta e no G1/ES
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 13:01

Ensaio técnico da Andaraí no Sambão do Povo em Vitória.
Ensaio técnico da Andaraí no Sambão do Povo em Vitória: Desfile oficial começa nesta sexta (11) Crédito: Rodrigo Gavini
O Espírito Santo já está em clima de Carnaval! Começa nesta sexta (10) os desfiles das Escolas de Samba de Vitória e "HZ", parceiro, dá o "caminho das pedras" para você conferir toda a festa no conforto de seu sofá (ou seria da cama?) sem pagar nada. 
A sexta, também conhecida como hoje, traz as apresentações das sete escolas do Grupo A. A transmissão para todo o país será exclusiva no portal G1/ES, a partir das 22h. No comando, os jornalistas André Falcão e Fabiola de Paula. 
Sábado (11) será a vez das sete agremiações do Grupo Especial "invadirem" o Sambão do Povo, no centro da Capital. O G1/ES começa os trabalhos a partir das 22h, exibindo o espetáculo na íntegra. Na TV Gazeta, desfile será transmitido logo depois do "BBB 23".
Mário Bonella e Rafaela Marquezine serão os apresentadores de sábado. Nos comentários, Jace Theodoro, Marcus Vinicius Santana, Iamara Nascimento e Bruninha.
Haverá repórteres na concentração, na dispersão, no meio de pista e na arquibancada. Conforme noticiou a colunista de "HZ" Renata Rasselli, a TV Gazeta levará para a passarela drones que sobrevoarão os desfiles e produzirão imagens exclusivas da passagem das agremiações do Grupo Especial.
Além disso, a emissora vai estrear o sistema cablecam, uma espécie de filmagem onde a câmera é suspensa por cabos e capta imagens em movimento com ângulos exclusivos. Vai ser demais!

Veja Também

Carnaval: entenda os quesitos julgados nos desfiles das escolas de samba

Carnaval de Vitória 2023: conheça as rainhas do Grupo Especial

Carnaval de Vitória começa sexta com novidades no Sambão; confira quais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Sambão do Povo TV Gazeta Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados