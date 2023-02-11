Carnaval de Vitória: brilhos e franjas tomam conta dos looks nos camarotes no 1º dia Crédito: Beatriz Heleodoro

O Carnaval de Vitória 2023 começou e os camarotes já estão naquele burburinho de gente animada e produzida. Os brilhos e as franjas tomaram conta dos looks nesta sexta-feira (11), primeiro dia de desfiles.

A criadora de conteúdo Bianca Queiroz trouxe um vestido cheio de franjas inspirado na Sabrina Sato. “Olhei pra musa, chamei minha estilista e falei ‘bora trabalhar?’. São 2.500 fios”, disse.

A bela ainda completou dizendo que quis sentir como se estivesse desfilando com a escola do coração: a Boa Vista. “Quis abraçar a ideia como se estivesse na avenida”, concluiu.

A criadora de conteúdo Bianca Queiroz apostou num look inspirado em Sabrina Sato Crédito: Beatriz Heleodoro

Ithannarah Bragio é analista internacional e marca presença no Carnaval de Vitória desde 2016 - sempre nos dias de desfiles dos grupos A e Especial. "Pra mim é um festa muito linda, valoriza nossa cidade, nosso estado”.

O top escolhido foi feito por ela mesma, que buscou referências na internet. “Eu vi referência no Pinterest e fiz para não chegar aqui e ver várias iguais (risos)”.

Ithannarah Bragio, 33, é analista internacional e customizou o top para curtir o 1º dia Crédito: Beatriz Heleodoro

Adriana Alves e Jaqueline Pires vieram curtir o desfile no camarote P12. Cheias de brilho, disseram que escolheram os looks cheios de brilho e franjas porque “carnaval reflete alegria, luz, brilho”. A escola do coração não entra hoje na avenida, é a Chegou o que faltava, do grupo Especial.

Adriana Alves e Jaqueline Pires apostaram forte no brilho para curtir o 1º dia do Carnaval de Vitória Crédito: Beatriz Heleodoro

Polyanna de Paula preferiu curtir o primeiro dia no camarote "pelo conforto, praticidade e atrações”. Para arrasar no espaço vip, ela escolheu uma roupa que já tinha no armário, customizou e veio aproveitar! “O que acontece. Eu já tinha a roupa em casa, usei numa festa de formatura, aproveitei para reutilizar”, disse.

Polyanna de Paula customizou um look que tinha em casa e veio para a folia Crédito: Beatriz Heleodoro

Com a manga bufante, a publicitária Vanessa Drummond Da Costa veio animada para o primeiro dia. “Já desfilei há mais de dez anos, na MUG. Prendendo ano que vem retomar”, disse.

Sobre o look a inspiração veio das redes sociais. “Achei que não ia ter ninguém usando (risos), vi inspiração no Instagram”, completou.