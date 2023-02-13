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Berlinda

Mc Guimê, Paula, Bruno e Amanda disputam o quarto Paredão do 'BBB 23'

Amanda, Bruno e Fred Nicácio a disputa da prova Bate e Volta. O médico levou a melhor e escapou da berlinda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 08:40

Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula formam ao quarto paredão do BBB23
Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula formam ao quarto paredão do BBB23 Crédito: Gshow/Globo
O quarto Paredão do "Big Brother Brasil 23" foi formado ao vivo na noite deste domingo, 12. Mc Guimê, Paula, Bruno e Amanda estão na berlinda.
A noite começou com o anúncio da decisão do Anjo, a médica Amanda. Após descobrir que sua primeira opção, o lutador Cara de Sapato já estava imune, ela optou por imunizar a cantora Aline Wirley. "É uma pessoa que já falou algumas vezes que se sentia sozinha aqui dentro, então quero que ela saiba que não está sozinha", disse.
Em seguida, o líder da semana, Gustavo, indicou MC Guimê para o Paredão. Na justificativa, o advogado foi sucinto: "estratégia de jogo, mesmo. Ele é jogador". Após o voto do líder, coube à jogadora de vôlei Key Alves, dona do Poder Curinga da semana, escolher um participante para mandar para o Paredão, sem direito à prova Bate e Volta. Ela optou pela biomédica Paula, por "não confiar" nela.
A dinâmica de votação do restante da casa foi feita na sala. O médico Fred Nicácio foi o mais votado, com 11 votos, seguido pela também médica Amanda, que teve cinco votos - os dois se juntaram ao farmacêutico Bruno Gaga, que já estava no Paredão pelo Big Fone da semana. Vale ressaltar que Domitila e Sarah Aline decidiram por diferir do voto do seu grupo, escolhendo o Cristian.
Coube, portanto, a Amanda, Bruno e Fred Nicácio a disputa da prova Bate e Volta. O médico levou a melhor e escapou da berlinda.
Agora, o público precisa votar em quem quer ver fora do "BBB 23": Mc Guimê, Paula, Bruno e Amanda. A decisão será anunciada na edição desta terça-feira, dia 14.

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