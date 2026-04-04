Autismo: o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas

Reconhecido hoje como uma “grande causa nacional”, o autismo ocupa lugar central no debate público. Diante da multiplicidade de propostas terapêuticas e educativas dirigidas às pessoas autistas, o livro “Escutem os Autistas!”, do pesquisador francês Jean-Claude Maleval, apresenta e sustenta a pertinência da abordagem psicanalítica.

Desde Freud, a psicanálise suscita controvérsias e reações críticas. A clínica psicanalítica com autistas continua sendo questionada e, por vezes, desaconselhada por algumas abordagens que parecem responder mais às demandas de um mercado em expansão do que aos resultados efetivamente produzidos na prática clínica. Nesse contexto, a dimensão da subjetividade tende frequentemente a ser deixada em segundo plano.

No entanto, muitas das conquistas mais importantes no funcionamento social de sujeitos autistas não foram obtidas apenas por meio da aplicação de técnicas de aprendizagem ou de programas estruturados em etapas de desenvolvimento. Em diversos casos, elas resultam de iniciativas singulares, variadas e imprevisíveis, cuja progressão não foi limitada pelo saber previamente estabelecido pelos chamados “especialistas em autismo”.

A psicanálise parte justamente desse ponto. Ela considera que a ajuda mais fecunda ao autista não decorre da aplicação de protocolos, mas da presença de educadores e terapeutas capazes de suspender seus saberes prévios para abrir espaço às invenções do próprio sujeito.

Hoje, crianças autistas, educadores e profissionais da saúde se veem confrontados com uma grande diversidade de métodos e propostas. De modo geral, essas abordagens podem ser agrupadas em três grandes orientações: métodos comportamentais, métodos cognitivo-comportamentais e métodos psicodinâmicos.

A proposta psicanalítica consiste em considerar não apenas o funcionamento afetivo do sujeito, mas também as consequências desse funcionamento sobre o plano cognitivo. Ao levar em conta o conjunto da subjetividade, ela busca extrair, da diversidade de comportamentos observados, aquilo que permanece constante no autismo.

As abordagens que incluem a subjetividade produzem efeitos importantes no tratamento. Ao não se restringirem a uma única dimensão do funcionamento do sujeito, permitem uma escuta mais ampla do que ele expressa e favorecem que os próprios autistas se apoiem em suas invenções. Nessa perspectiva, a criança autista não é tomada como portadora de déficits, mas como um sujeito dotado de inteligência, frequentemente atravessado por angústias intensas.

Alunos autistas ganham espaços em escolas com salas sensoriais em Colatina Crédito: Hériklis Douglas

Diversas técnicas de aprendizagem podem, sem dúvida, melhorar indicadores cognitivos e favorecer a aquisição de certas competências sociais. No entanto, permanece uma questão decisiva: qual é, afinal, o ganho de autonomia?

A autonomia não se reduz à melhora cognitiva. Ela não pode ser ensinada diretamente, pois depende de decisões e iniciativas que o próprio sujeito precisa assumir. Testemunhos de autistas como Donna Williams e Temple Grandin mostram que a conquista da autonomia esteve ligada a escolhas pessoais decisivas e ao risco de se abrir ao mundo.

Ao examinar diferentes abordagens do autismo, Jean-Claude Maleval sustenta neste livro o lugar da psicanálise como uma das propostas clínicas possíveis e mostra, por meio de exemplos, como essa orientação aposta na singularidade de cada sujeito e na construção de caminhos próprios para sua inserção no laço social.

LANÇAMENTO

Livro “Escutem os Autistas!”, de Jean-Claude Maleval

Data: 09 de abril (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Clínica Via Régia - Rua Engenheiro Fábio Ruschi, 176, Bento Ferreira, Vitória - ES

Editora: Cândida

Páginas: 77

COLEÇÃO PIPA TRADUZ

Idealização e realização: Associação PIPA (e rabiola)

Preço: R$ 80,00