'BBB 23': Karol Conqueixo, Gil do Pavor; os apelidos dos participantes na web

BBB 23: Fred Nicacio e Bruno Gaga são alguns dos participantes que ganharam apelido dos internautas Crédito: Reprodução/TV Globo

Ainda que a participação dos integrantes do elenco do Big Brother Brasil 23 não esteja sendo tão marcante como nos últimos anos, os apelidos dos brothers têm viralizado nas redes sociais. É frequente ver Boco Roso e Karol Conqueixo nos assuntos mais comentados de manhã no Twitter.

A repercussão dos apelidos foi tanta, que até Paulo Vieira falou sobre a criatividade dessas nomenclaturas. Acompanhado de Ana Clara, ele imitou as rimas de Mc Guimê e mencionou os apelidos.

Confira abaixo os apelidos dos brothers que viralizaram na web:

Karol Conqueixo, Baco Exu do SUS ou Papaicito (Fred Nicácio)

BBB 23: Fred Nicácio é integrante do Camarote Crédito: Divulgação/Globo

No início do programa, o temperamento de Fred foi comparado ao de Karol Conká, do BBB 21. Além disso, a harmonização facial do brother, especialmente no queixo, chamou a atenção do público e rendeu o apelido Karol Conqueixo.

O médico também vem sendo chamado de Papaicito, outra referência a Karol Conká (que tinha o apelido de "mamacita"), e também de Baco Exu do SUS, referência ao rapper Baco Exu do Blues.

Gil do Pavor (Bruno Gaga)

O alagoano Bruno é integrante do grupo Pipoca do BBB 23 Crédito: Divulgação/Rede Globo

Bruno passou a ser comparado com Gil do Vigor, do BBB 21, por ter uma personalidade e aparência semelhante ao ex-brother. No entanto, por ainda não ter o mesmo carisma do vigoroso, ele recebeu o apelido Gil do Pavor.

Boco Roso (Fred)

BBB 23: Fred é integrante do Camarote Crédito: Divulgação/Globo

O influenciador Fred passou a ser chamado de Boco Roso no Twitter devido ao seu relacionamento com a ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. Os dois tem um filho, Cris, de um ano.

Taokey Alves (Key)

BBB 23: Key Alves é integrante do Camarote Crédito: Divulgação/Globo

Key Alves tem sido criticada nas redes sociais, devido aos conflitos frequentes com participantes da casa. Além disso, internautas descobriram que a sister participou de atos bolsonaristas em 2022.