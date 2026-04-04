Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema capixaba

Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória

Produção resgata a história de liderança Guarani que viveu no Espírito Santo após uma jornada de décadas pelo Brasil em busca de território sagrado
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Abril de 2026 às 10:00

Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória
Filme dirigido por cineasta indígena terá sessão gratuita em Vitória Crédito: Divulgação / Interferências Filmes / Lino Karai
A trajetória de uma das principais lideranças espirituais do povo Guarani Mbya chega às telas de Vitória em uma sessão gratuita e aberta ao público. O longa “Tatatxi Ogwata Porã Djawe - A caminhada sagrada de Tatatxi Ywarete” será exibido no dia 10 de abril, às 19h, no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em Vitória. 
De acordo com o diretor Wera Djekupe, o documentário é o primeiro longa-metragem conduzido por um cineasta indígena Guarani no Espírito Santo. Após a sessão, haverá um debate com a equipe do filme.

Uma história de fé e resistência

Produção resgata a história de liderança Guarani que viveu no Espírito Santo
Produção resgata a história de liderança Guarani que viveu no Espírito Santo Crédito: Rogério Medeiros
O filme revisita a história de Tatatxi Ywarete, líder espiritual, curandeira e parteira que guiou seu povo em uma caminhada de 35 anos pelo Brasil. A jornada teve início na década de 1940, no Rio Grande do Sul, e atravessou diferentes estados até chegar ao Espírito Santo, onde ela acreditava estar a “Terra Sem Males”, lugar sagrado na cultura Guarani.
Ao longo desse percurso, Tatatxi fundou aldeias que existem até hoje em estados como Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, até se estabelecer em Aracruz, no litoral norte capixaba.
Para reconstruir essa trajetória, o filme percorreu os mesmos caminhos trilhados pela líder, reunindo relatos de pessoas que caminharam ao seu lado e preservam essa memória.

Memória como ferramenta de futuro

Bastidores da gravação do filme “Tatatxi Ogwata Porã Djawe - A caminhada sagrada de Tatatxi Ywarete”
Bastidores da gravação do filme “Tatatxi Ogwata Porã Djawe - A caminhada sagrada de Tatatxi Ywarete” Crédito: Divulgação / Interferências Filmes / Amãdau Mirim
Mais do que revisitar o passado, o longa nasce com o objetivo de preservar a história do povo Guarani e fortalecer sua identidade, especialmente entre os mais jovens.
O filme foi feito com muito orgulho, para que nossos jovens Guarani nunca se esqueçam porque estamos aqui. Para que a memória não se perca e saibam quem somos
Segundo Wera Djekupe, a produção também busca dialogar com o público não indígena e ampliar o entendimento sobre os povos originários. “É importante conhecer o desconhecido. Se a gente não conhece, vive com preconceito e ignorância”, completa.

Produção colaborativa e formação indígena

Filmado entre 2024 e 2025, o longa foi realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo e contou com a participação direta de comunidades Guarani. O projeto incluiu oficinas de fotografia e som, envolvendo cerca de 20 indígenas, em sua maioria jovens, que passaram a integrar a equipe de produção.
Bastidores da gravação do filme “Tatatxi Ogwata Porã Djawe - A caminhada sagrada de Tatatxi Ywarete”
Bastidores da gravação do filme “Tatatxi Ogwata Porã Djawe - A caminhada sagrada de Tatatxi Ywarete” Crédito: Divulgação / Interferências Filmes / Amãdau Mirim
Para a co-roteirista Fernanda Keretxu, o processo foi também uma experiência de aprendizado e fortalecimento cultural.
Acredito que esse filme será uma importante ferramenta de resistência pro povo Guarani. Para mim, foi uma grande lição de vida
O produtor Ricardo Sá também ressalta o impacto da realização do projeto: “Poder apresentar a jornada de Tatatxi Ywarete é algo que me estimula profundamente. É uma história que precisa chegar a mais pessoas”.
A reconstrução da história contou ainda com acervos importantes, como as fotografias de Rogério Medeiros, que acompanhou o povo Guarani por décadas, além de contribuições de pesquisadoras como Celeste Ciccarone e Maria Inês Ladeira.
Falado integralmente em língua guarani, o filme possui legendas em português, inglês e espanhol, além de recursos de acessibilidade, como Libras, audiodescrição e legendas descritivas. A expectativa é que o longa circule por festivais, cinemas e espaços educativos no Brasil e no exterior.

Serviço

  • Sessão especial de “Tatatxi Ogwata Porã Djawe - A caminhada sagrada de Tatatxi Ywarete”
  • Quando: 10 de abril, às 19h
  • Onde: Cine Metrópolis – Ufes, Vitória
  • Entrada gratuita, sujeita à lotação

Veja Também

“É Quase Verdade!”: filme capixaba selecionado pela Globo estreia na TV Gazeta

Cineasta premiado do ES apresenta novo filme "Ferocidade Máxima" na UFES

Páscoa: 5 filmes para praticar inglês no feriado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Cinema Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso
Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados