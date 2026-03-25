Cinema capixaba

“É Quase Verdade!”: filme capixaba selecionado pela Globo estreia na TV Gazeta

Telefilme selecionado e patrocinado pela Globo Filmes foi gravado em Mimoso do Sul e estreia no dia 4 de abril, às 15h30, na tela da TV Gazeta

Publicado em 25 de março de 2026 às 09:11

O público capixaba tem encontro marcado com uma produção local que promete arrancar risadas e provocar reflexão. O telefilme “É Quase Verdade!” estreia no próximo dia 4 de abril, sábado, às 15h30, na TV Gazeta, como parte do projeto de telefilmes regionais da Rede Globo.

Gravado no interior do Espírito Santo e com equipe majoritariamente local, o longa aposta em uma narrativa leve para discutir um tema atual: os impactos das fake news.

A trama acompanha uma artista plástica talentosa que, para não perder a casa da família, acaba criando, quase sem querer, uma farsa que toma proporções inesperadas. A mentira se espalha pela cidade e desencadeia uma série de situações inusitadas, revelando conflitos, crenças e relações típicas de uma pequena comunidade do interior.

Mais do que uma comédia, o filme propõe uma reflexão sobre a linha tênue entre verdade e mentira. “Essa premissa de uma pequena situação que cresce, ganha corpo, movimenta uma cidade inteira e revela muito sobre as pessoas sempre nos interessou”, explica o diretor e co-roteirista Gustavo Moraes. “É uma história que fala sobre convivência, exageros e confusões que surgem quando uma mentira ganha pernas.”

Bastidores da gravação do filme "É Quase Verdade" Crédito: Acervo produtora 55 / Divulgação

Segundo ele, o projeto já vinha sendo desenvolvido antes mesmo da oportunidade surgir. “Era uma ideia que eu e a roteirista Dani Reule já cultivávamos. Quando surgiu a chamada da Globo Filmes voltada para produtoras locais, entendemos que era o momento certo de tirar isso do papel".

Produção capixaba e identidade local

O projeto é assinado pela produtora capixaba 55, que atua há mais de duas décadas no mercado audiovisual. Ao todo, 45 profissionais estiveram diretamente envolvidos na produção, além de mais de 100 figurantes e moradores da região que participaram das gravações.

Com 14 atores no elenco, o filme carrega uma forte identidade local. “Esse encontro entre talento, verdade e intimidade com o universo do filme foi essencial”, afirma a produtora Leandra Moreira. “A gente construiu os personagens muito próximo dos atores, com ensaios e troca constante.”

Gustavo Moraes reforça que a conexão entre os intérpretes também foi um critério importante. “Não adiantava ter bons atores se não houvesse química. E funcionou. Os pares funcionaram em cena".

Bastidores da gravação do filme "É Quase Verdade" Crédito: Acervo produtora 55 / Divulgação

Mesmo com algumas exceções, a produção mantém raízes locais. “Podemos dizer que é 100% capixaba de coração”, destaca Leandra. “São artistas que têm relação real com o estado, que conhecem esse território e ajudam a contar essa história com verdade".

Comunidade como protagonista

As gravações aconteceram em São Pedro de Itabapoana, distrito de Mimoso do Sul, um sítio histórico que se tornou parte viva da narrativa. A escolha do local foi também afetiva.

“Eu já conhecia o lugar há muitos anos e sempre achei extremamente cinematográfico”, conta Gustavo. “Quando trouxemos isso para o desenvolvimento do roteiro, ficou claro que aquele era o cenário ideal".

A presença da equipe transformou a rotina da cidade durante as filmagens. Moradores participaram como figurantes, ajudaram na logística e acompanharam de perto o processo de produção.

“Foi uma experiência que ultrapassa a filmagem”, afirma Leandra. “A comunidade abraçou o projeto. Tinha sempre alguém curioso, querendo entender, ajudar. Isso criou um sentimento muito bonito de pertencimento".

Gustavo completa: “A gente sempre diz que é um filme sobre as ‘doideiras’ de uma cidade do interior, mas ele ganhou ainda mais força porque foi feito junto com uma cidade de verdade".

Desafios e cuidado com o patrimônio

Gravar em um sítio histórico trouxe desafios técnicos importantes. Muitas locações eram imóveis tombados, o que exigiu soluções criativas para preservar os espaços.

“Não podíamos alterar absolutamente nada”, explica Leandra. “Tudo foi pensado para respeitar o patrimônio, desde a iluminação até a movimentação da equipe".

Ela destaca que o desafio foi coletivo. “Talvez não tenha sido uma cena específica, mas todo o processo. Era um filme com ambição, feito em um lugar extremamente preservado, que exigiu planejamento e cuidado o tempo todo".

Bastidores da gravação do filme "É Quase Verdade" Crédito: Acervo produtora 55 / Divulgação

Além disso, questões logísticas, como ruas de pedra e o pôr do sol mais cedo, impactaram diretamente a rotina das gravações. “A cidade também se adaptou à gente, e isso foi muito bonito”, completa.

Valorização da cultura capixaba

A produção buscou valorizar o Espírito Santo de forma natural, sem estereótipos. “A gente não quis fazer um cartão-postal”, explica Leandra. “A ideia era mostrar esse universo com afeto, com humor e com verdade".

Ela destaca que essa construção passa por todos os elementos do filme. “O jeito de falar, o tempo das conversas, o humor, tudo isso vem da nossa cultura. Isso não se força, se vive".

Para Gustavo, esse reconhecimento é essencial. “Quando a gente se vê na tela, com nossos sotaques e histórias, isso cria pertencimento. É muito poderoso".

Parceria com a Globo Filmes amplia alcance

A participação da Globo Filmes foi decisiva para viabilizar o projeto e garantir visibilidade nacional. A iniciativa busca fortalecer produções fora do eixo tradicional.

“Estar nesse projeto é fazer parte de um movimento de valorização do audiovisual regional”, afirma Gustavo. “A Globo está colocando essas histórias em janelas importantes, com alcance enorme.” O telefilme também será exibido no Cine BBB, ampliando ainda mais o alcance da produção capixaba para o público nacional.

“É Quase Verdade!”: filme capixaba selecionado pela Globo estreia na TV Gazeta Crédito: Divulgação / Produtora 55

Ele ressalta o impacto disso para o estado. “Somos nós nos vendo na tela. Isso muda tudo. Dá valor para a nossa cultura e mostra que temos potência para dialogar com o Brasil inteiro”. Para a produtora 55, o telefilme representa um momento importante na trajetória da empresa. “É um projeto que reúne tudo o que construímos ao longo de mais de 20 anos”, diz Gustavo.

Segundo ele, o filme também aponta caminhos. “Mostra que é possível produzir com qualidade, escala e identidade a partir do Espírito Santo”. A estreia na TV Gazeta carrega um significado especial. “É como compartilhar o filme com quem fez parte dele”, afirma. “Mais do que uma estreia, é um encontro".

Leandra completa: “É muito simbólico começar por aqui. É dar ao público capixaba a chance de se ver, se reconhecer e se divertir com uma história que é nossa”. Com humor, afeto e uma narrativa envolvente, “É Quase Verdade!” chega como uma celebração da cultura local e um convite para rir, refletir e se enxergar na tela.

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