Cultura

5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema em abril

Seja para assistir sozinho, em família ou com amigos, as opções prometem transformar cada sessão em uma experiência única

Publicado em 19 de março de 2026 às 14:54

Em abril, o cinema traz histórias envolventes e grandes produções que vão conquistar o público do início ao fim Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Entre animações cheias de aventura, dramas que exploram as complexidades das relações e produções que celebram grandes ícones da cultura pop, os lançamentos de abril nos cinemas chegam com propostas variadas e envolventes. Do entretenimento leve e nostálgico às narrativas mais intensas, o mês reúne continuações aguardadas e histórias inéditas que prometem conquistar o público de todas as idades. Seja para relaxar, se emocionar ou apenas curtir um bom filme, essas estreias valem a ida ao cinema. Confira!

1. Super Mario Galaxy: O Filme – 01/04

“Super Mario Galaxy: O Filme” leva o público a uma aventura intergaláctica cheia de desafios, expandindo o universo do personagem para além do Reino do Cogumelo (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures) Crédito:

A nova animação inspirada no universo da Nintendo dá continuidade ao sucesso anterior, expandindo a jornada de Mario para além do Reino do Cogumelo. Embora os detalhes oficiais da trama ainda sejam mantidos sob sigilo, já foi confirmado que a história deve incorporar elementos do jogo “ Super Mario Galaxy “ , lançado em 2007, no qual o personagem explora o espaço em uma missão para resgatar a princesa Peach. No game, Mario percorre diferentes galáxias, enfrentando desafios e coletando Estrelas de Poder — elementos que podem influenciar a narrativa do novo longa.

A produção promete manter o tom leve e bem-humorado, com foco em aventura e amizade. Personagens clássicos retornam, enquanto novas figuras do universo da franquia devem ser introduzidas. A estética segue colorida e dinâmica, com forte apelo visual para o público infantil e nostálgico. É uma das animações mais aguardadas do ano.

2. O Drama – 09/04

Em “O Drama”, segredos inesperados colocam à prova o amor de um casal prestes a subir ao altar Crédito: Imagem: Reprodução digital | Diamond Films

Em “O Drama”, Robert Pattinson e Zendaya interpretam um casal apaixonado que está nos momentos finais dos preparativos para o casamento. O que deveria ser um período de celebração se transforma em tensão quando segredos inesperados vêm à tona, abalando a relação. A descoberta coloca em xeque a confiança construída ao longo do tempo e faz com que ambos questionem a base do relacionamento.

Diante da imprevisibilidade da situação, os dois passam a revisitar memórias, sentimentos e escolhas, refletindo se realmente se conhecem como imaginavam. A descoberta traz uma nova perspectiva sobre o romantismo, mostrando como situações inesperadas podem transformar sentimentos. O longa explora os impactos dessas revelações e os dilemas enfrentados pelos protagonistas. A história propõe um olhar mais realista sobre o amor e suas fragilidades.

3. BTS World Tour Arirang – 11/04

Marcando um retorno aguardado, “BTS World Tour Arirang” transforma as telonas em palco para uma experiência imersiva e emocionante Crédito: Imagem: Reprodução digital | Trafalgar Releasing

Os fãs de BTS já podem comemorar: o grupo ganha destaque nas telonas com um registro especial de sua turnê mundial. “ BTS World Tour Arirang ” marca o grande comeback do grupo após cerca de quatro anos. A produção acompanha o lançamento do novo álbum, trazendo uma fase mais introspectiva, marcada por temas como saudade, amor e identidade.

Nos cinemas, o público poderá assistir a dois shows completos gravados em Goyang e Tóquio. Com palco 360 graus e design grandioso, a experiência coloca os fãs no centro da performance. A turnê passa por 34 cidades e soma 82 apresentações, batendo recordes no K-pop. Mais do que um espetáculo, o filme celebra a força global e o impacto cultural do grupo.

4. Michael – 23/04

“Michael” revisita a trajetória de um dos maiores nomes da música, revelando os bastidores de sua ascensão e legado Crédito: Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures

A aguardada cinebiografia de Michael Jackson promete emocionar fãs ao retratar a vida e a carreira de um dos maiores ícones da música mundial. O filme aborda desde o início de sua trajetória até o auge do sucesso, destacando desafios, polêmicas e conquistas. Com uma abordagem sensível, a produção busca mostrar o lado humano por trás do artista lendário. A trilha sonora, repleta de sucessos, é um dos grandes destaques e ajuda a conduzir a narrativa. A recriação de performances icônicas também promete impressionar. É uma obra que deve atrair tanto admiradores antigos quanto novos públicos.

5. O Diabo Veste Prada 2 – 30/04

Com novos conflitos e reencontros, “O Diabo Veste Prada 2” mergulha novamente no universo intenso e sofisticado da moda Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

A sequência de “O Diabo Veste Prada” chega aos cinemas trazendo de volta o universo competitivo da moda. A nova trama mostra como os personagens evoluíram ao longo dos anos e enfrentam novos desafios em um mercado em constante transformação. Anne Hathaway e Meryl Streep voltam às telas do cinema nos mesmos papéis que marcaram gerações.

A produção mantém o tom sofisticado e irônico que marcou o primeiro filme, com diálogos afiados e situações envolventes. O público pode esperar reencontros marcantes e reviravoltas surpreendentes. Além disso, o longa deve explorar temas atuais, como mudanças no mundo corporativo e novas dinâmicas de poder. Uma estreia imperdível para quem ama moda e boas histórias.