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Cultura

Páscoa: 5 filmes para praticar inglês no feriado

Histórias descontraídas são aliadas para treinar o idioma de forma natural
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Abril de 2026 às 15:53

Filmes facilitam o aprendizado do inglês com diálogos simples e envolventes (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation)
Filmes facilitam o aprendizado do inglês com diálogos simples e envolventes Crédito: Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation
O período da Páscoa, marcado por momentos de pausa na rotina, pode ser aproveitado de forma produtiva ao incorporar hábitos que estimulam o aprendizado de idiomas. Entre as alternativas mais práticas, está o consumo de filmes em inglês, que permite contato direto com diferentes formas de comunicação e amplia a familiaridade com a língua de maneira espontânea.
Pesquisas indicam que a exposição ao idioma por meio de conteúdos audiovisuais contribui significativamente para o aprendizado. O estudo “ Out-of-School Learning: Subtitling vs. Dubbing and the Acquisition of Foreign-Language Skills ”, do National Bureau of Economic Research, mostrou que países que tradicionalmente exibem filmes e programas estrangeiros em áudio original com legendas apresentam níveis mais altos de proficiência em inglês. O efeito está associado à exposição constante ao idioma fora da escola, especialmente em habilidades de compreensão oral e fala.
“Filmes são uma ferramenta poderosa para quem quer aprender inglês porque apresentam a língua em situações reais de comunicação. Ao assistir com áudio original e legendas em inglês, o estudante amplia o vocabulário e fortalece a compreensão auditiva por meio de uma exposição constante e contextualizada ao idioma, favorecendo um aprendizado mais natural”, explica Hugo Albuquerque, gerente de Produtos Educacionais do CNA+.
Segundo o especialista, produções com narrativas mais leves ou familiares costumam facilitar a compreensão, já que o espectador consegue entender melhor o contexto da história mesmo sem conhecer todas as palavras. “Se possível, tente assistir primeiro com legendas em inglês, anotar palavras desconhecidas e rever algumas cenas para identificar expressões e pronúncia”, recomenda.
Para quem quer aproveitar o clima da Páscoa para treinar o idioma, Hugo Albuquerque lista cinco filmes que podem ajudar nesse processo. Confira!

1. Charlie and the Chocolate Factory (A Fantástica Fábrica de Chocolate)

Em “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, os diálogos claros e repetitivos ajudam a ampliar o vocabulário e facilitam a compreensão para iniciantes (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)
Em “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, os diálogos claros e repetitivos ajudam a ampliar o vocabulário e facilitam a compreensão para iniciantes Crédito: Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.
O clássico é uma boa opção para estudantes iniciantes e intermediários. A história apresenta diálogos claros, vocabulário cotidiano e repetição de expressões, o que facilita a assimilação de palavras. Além disso, o tom lúdico e as músicas tornam a experiência mais envolvente, ajudando na compreensão mesmo quando o estudante não entende todas as frases.
Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+, HBO Max e Apple TV.

2. Hop (Hop: Rebelde sem Páscoa)

Em “Hop: Rebelde sem Páscoa”, o uso de expressões informais e diálogos rápidos é ideal para treinar a escuta do inglês do dia a dia (Imagem: Reprodução digital | Illumination Entertainment, Universal Studios, Relativity Media e Dentsu)
Em “Hop: Rebelde sem Páscoa”, o uso de expressões informais e diálogos rápidos é ideal para treinar a escuta do inglês do dia a dia (Imagem: Reprodução digital | Illumination Entertainment, Universal Studios, Relativity Media e Dentsu) Crédito:
A animação mistura humor e diálogos rápidos, sendo uma boa escolha para quem já tem algum contato com o idioma e quer treinar a escuta. O filme apresenta expressões informais e situações do cotidiano, permitindo maior contato com o inglês mais natural e coloquial.
Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video e Claro TV+.

3. Rise of the Guardians (A Origem dos Guardiões)

Em “A Origem dos Guardiões”, a narrativa envolvente e o vocabulário variado ajudam a desenvolver a compreensão auditiva em diferentes contextos (Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES)
Em “A Origem dos Guardiões”, a narrativa envolvente e o vocabulário variado ajudam a desenvolver a compreensão auditiva em diferentes contextos Crédito: Imagem: Reprodução digital | PARAMOUNT PICTURES
Com diálogos claros e narrativa envolvente, o filme é uma boa opção para praticar compreensão auditiva em inglês de forma contextualizada. Assistir à produção em inglês com legendas em inglês ajuda o estudante a ampliar o vocabulário ligado a emoções, ação e fantasia, além de observar estruturas simples e intermediárias da língua em situações dinâmicas de comunicação.
Onde assistir: Telecine e Apple TV.

4. Peter Rabbit (Pedro Coelho)

Em “Pedro Coelho”, os diálogos curtos e dinâmicos facilitam o entendimento e ajudam quem está começando a acompanhar o idioma (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation)
Em “Pedro Coelho”, os diálogos curtos e dinâmicos facilitam o entendimento e ajudam quem está começando a acompanhar o idioma Crédito: Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation
Baseado no famoso personagem infantil, o filme traz um inglês acessível e dinâmico. A narrativa leve e os diálogos curtos ajudam quem está começando a desenvolver a compreensão auditiva, além de apresentar vocabulário relacionado à natureza, objetos do cotidiano e interações simples entre personagens.
Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+ e Apple TV.

5. Easter Sunday (Domingo de Páscoa)

Em “Domingo de Páscoa”, os diálogos naturais e cheios de referências culturais são ideais para quem quer avançar no inglês e entender diferentes sotaques (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures)
Em “Domingo de Páscoa”, os diálogos naturais e cheios de referências culturais são ideais para quem quer avançar no inglês e entender diferentes sotaques (Imagem: Reprodução digital | Universal Pictures) Crédito:
Essa comédia pode ser uma boa escolha para estudantes intermediários e avançados. O filme apresenta diálogos rápidos, humor cultural e situações familiares, oferecendo contato com diferentes sotaques e expressões contemporâneas do inglês falado.
Onde assistir: YouTube, Google Play Filmes e TV, Prime Video, Claro TV+ e Apple TV.
Por Barbara Franco

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