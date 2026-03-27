Cinema capixaba

Cineasta premiado do ES apresenta novo filme "Ferocidade Máxima" na UFES

O capixaba Diego Scarparo lança documentário sobre o surfista Lúcio Feroz, unindo a identidade do litoral capixaba a temas universais

Publicado em 27 de março de 2026 às 07:00

Existe uma máxima do escritor Liev Tolstói que diz: "Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia". É com esse olhar sensível e voltado para as nossas raízes que o cineasta capixaba Diego Scarparo prepara o lançamento de sua mais nova obra, o documentário "Ferocidade Máxima", com sessão especial marcada nesta sexta-feira, às 20h, no Cine Metrópolis.

Formado em Artes pela UFES, Scarparo é um talento da casa que já conquistou o mundo, acumulando mais de 70 seleções e 36 premiações em festivais nacionais e internacionais. No entanto, seu novo projeto reafirma o compromisso com a identidade do Espírito Santo ao mergulhar na história de uma figura emblemática do nosso litoral: o surfista Lúcio "Feroz" Firmino.

Diego Scarparo acompanha a jornada de Lúcio "Feroz" Firmino Crédito: Cássio Costa

Um retrato poético da liberdade

Para além de ser um filme sobre esporte, "Ferocidade Máxima" é uma imersão na jornada de quem escolheu viver sob as próprias regras, em profunda conexão com o mar e a natureza capixaba. Para Scarparo, que além de diretor, é um entusiasta de longos passeios de bicicleta e do surfe, a obra funciona como um espelho para a reflexão e para a criação de afetos.

A trajetória do Feroz representa afetos humanos universais. É essa a essência de cantar a nossa aldeia: olhar para pessoas e coisas do nosso litoral capixaba com tanta verdade a ponto de transformar essa história local em um documento para o mundo

Cinema capixaba

O filme é um exemplo da força da economia criativa no Espírito Santo, tendo sido viabilizado pelo patrocínio da Lei Rubem Braga, de Vitória, e com apoio de instituições locais. Produzir no estado é uma marca de Scarparo, que também é cofundador de projetos culturais importantes, como o CINEMUSES e a Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense.

"Ferocidade Máxima": cineasta premiado do ES apresenta novo filme na UFES Crédito: Divulgação / filme

A estreia no Cine Metrópolis, na própria UFES onde o diretor se formou, marca o início de uma trajetória que promete encantar não apenas os vizinhos da "aldeia" capixaba, mas também curadores de festivais ao redor do globo.

Para quem busca um programa que une arte, emoção e valorização da nossa gente, o convite está feito. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço.

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