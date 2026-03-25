Entrevista

"Velhos Bandidos": comédia traz Fernanda Montenegro e Ary Fontora como você nunca viu

Com atuações de ícones como Lázaro Ramos e Bruna Marquezine, filme mistura a fórmula de Hollywood ao improviso e à irreverência do talento nacional

Publicado em 25 de março de 2026 às 13:22

Com estreia marcada para o dia 26 de março, o cinema brasileiro se prepara para receber uma produção que une gerações de "monstros sagrados" da atuação. Sob a direção de Claudio Torres, filho de Fernanda Montenegro, o longa "Velhos Bandidos" traz uma proposta inusitada de comédia de ação: um casal de aposentados, Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura), que planeja o assalto perfeito a um banco.

Para executar o crime, eles recrutam os jovens Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta), enquanto tentam escapar da perseguição do obstinado investigador Oswaldo (Lázaro Ramos).

O desafio de ser sério em meio ao humor

Para Lázaro Ramos, interpretar o investigador Oswaldo trouxe um desafio artístico diferente. Acostumado a papéis mais "gaiatos", ele precisou exercitar uma comédia baseada no contraponto e na seriedade. "Desafiador ser chamado para fazer uma comédia onde eu tive que exercitar outro tipo de humor", revelou o ator em entrevista.

Filme "Velhos Bandidos" mistura humor e ação Crédito: Laura Campanella / Divulgação

Ele destaca que a função de seu personagem é ser o olhar de perigo real: "Comigo não tem brincadeira, eu ofereço um perigo de levar vocês à cadeia".

Apesar do tom rigoroso do personagem, Lázaro não esconde o entusiasmo por compartilhar o set com referências da profissão. "O maior motivo para eu estar nesse filme foi para estar junto de Dona Fernanda Montenegro fazendo comédia, de Seu Ary Fontoura, que é a vitalidade em pessoa, e do meu irmão Vladimir Brichta", afirmou.

Para ele, o filme tem um valor especial por sua capacidade de conexão: "é um filme muito legal que também vai juntar no cinema a criança e o vovô. Isso aí não tem preço".

Os bastidores

Vladimir Brichta, que interpreta o malandro Sid, um personagem que se julga mais esperto do que realmente é, celebrou o reencontro profissional com Lázaro Ramos, a quem considera um "irmão de vida". Vladimir ressalta que o ambiente de filmagem foi marcado por um tom familiar, literalmente, dada a relação entre o diretor Claudio Torres e a protagonista Fernanda Montenegro.

Uma das histórias mais curiosas dos bastidores, compartilhada por Vladimir, ilustra bem essa dinâmica: em um ensaio onde Fernanda não parava de dar sugestões, Claudio tentou chamá-la profissionalmente várias vezes sem sucesso. "O Cláudio falava: 'Fernanda'. E ela não parava... Até que ele falou: 'Mamãe'. Aí ela falou: 'O que, meu filho?'".

Segundo o ator, esse momento foi crucial para entender que estava em um projeto onde o afeto e a profissão se misturavam de forma única.

Cena do filme "Velhos Bandidos" Crédito: Laura Campanella / Divulgação

Uma celebração da vitalidade

O diretor Claudio Torres define "Velhos Bandidos" como um filme "edipiano", criado especificamente para festejar a potência de sua mãe, que aos 96 anos continua mais produtiva do que nunca. A produção se apropria da linguagem do cinema de assalto americano e a aplica com o "talento e a irreverência brasileira", resultando em uma obra que Claudio descreve como "antropofágica e Tropicalista".

Para Vladimir Brichta, o resultado final não poderia ser melhor: "Essa tem chance de ser a melhor comédia do ano". Já Lázaro Ramos espera que o público saia das salas com uma renovada sensação de importância sobre a vitalidade: "São atores e atrizes de 90 anos que mantêm um vigor e uma paixão pela vida. É uma injeção de ânimo".

"Velhos Bandidos" conta ainda com participações especiais de nomes como Reginaldo Faria, Vera Fischer e Nathalia Timberg, consolidando-se como um evento imperdível para os amantes do cinema nacional

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