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'Magic Mike 3' supera 'Avatar' e 'Titanic' e lidera bilheterias nos EUA

Filme que quase saiu diretamente no streaming arrecadou mais que longas de James Cameron neste fim de semana nos EUA
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Fevereiro de 2023 às 09:46

Liderando as bilheterias nos EUA, Magic Mike 3 supera filmes como 'Avatar'
Liderando as bilheterias nos EUA, Magic Mike 3 supera filmes como 'Avatar' Crédito: Reprodução
O terceiro longa da franquia Magic Mike foi o filme de maior bilheteria neste fim de semana nos Estados Unidos, superando por pouco duas obras de James Cameron, Avatar: O Caminho da Água e Titanic. Magic Mike's Last Dance arrecadou 8,2 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana nos cinemas norte-americanos, segundo estimativas divulgados neste domingo, 12.
Magic Mike's Last Dance, dirigido por Steven Soderbergh, teve uma estreia bem modesta, em apenas 1.500 cinemas. O filme iria direto para o serviço de streaming HBO Max, mas a Warner Bros mudou de ideia e fez a estreia antes nas salas.
Avatar: O Caminho da Água, em seu nono fim de semana, conquistou 25,8 milhões de dólares totalmente, somando um total de 2,2 bilhões, que lhe coloca como o quarto longa de maior arrecadação e o aproxima de Titanic.
O relançamento de Titanic se deu em 2.464 salas nos Estados Unidos. A Paramount se encarregou do lançamento em nível nacional e a The Walt Disney Co. a nível internacional em 51 territórios. Ao todo, o filme recebeu 22,3 milhões globalmente, dos quais 2 milhões vieram de cinemas IMAX. Titanic tem um acumulado global estimado em 2,2 bilhões de dólares, sendo a terceira produção mais bem-sucedida de todos os tempos.
Em quarto lugar ficou 80 for Brady, um filme sobre o jogador de futebol americano Tom Brady, em seu segundo fim de semana, com 6 milhões de dólares. O filme da Paramount já acumulou pouco menos de 25 milhões até agora.
Confira o Top 10 de bilheterias de cinemas dos EUA neste fim de semana, segundo as projeções. Os valores estão em dólar.
  • 1º - 8,2 milhões - Magic Mike's Last Dance
  • 2º - 6,9 milhões - Avatar: O Caminho da Água
  • 3º - 6,4 milhões - Titanic
  • 4º - 6 milhões - 80 for Brady
  • 5º - 5,5 milhões - Batem À Porta
  • 6º - 5,5 milhões - Gato de Botas 2: O Último Pedido
  • 7º - 2,6 milhões - O Pior Vizinho do Mundo
  • 8º - 2,6 milhões - Desaparecida
  • 9º - 2,4 milhões - M3GAN
  • 10º - 1,2 milhões - Alerta Máximo

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