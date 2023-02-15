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Em Vila Velha

Carnaval da Barra do Jucu conta com a volta do Bloco Surpresa; veja a programação

Atividades são totalmente gratuitas e também trazem apresentações da banda Siri de Tamanco, do Bloco dos Mascarados, do Bloco das Piranhas, dos blocos da Vaquinha e da Mulinha entre outros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 14:32

Com suas tradicionais sátiras, o Bloco Surpresa está de volta ao carnaval da Barra do Jucu
Com suas tradicionais sátiras, o Bloco Surpresa está de volta ao carnaval da Barra do Jucu Crédito: Bloco Surpresa/Divulgação
Após o hiato da folia de rua, por conta da pandemia da Covid-19, a alegria dos blocos voltou a "invadir" todos os cantos do Estado. Um dos redutos tradicionais da festa de momo em Vila Velha, a Barra do Jucu terá de volta seus grupos a partir de sábado (18), com programação que segue até terça (21), com entrada franca.  
Para animar a festa, temos, como "carro-chefe", o histórico Bloco Surpresa. Também fazem parte da folia da Barra do Jucu a banda Siri de Tamanco, o Bloco dos Mascarados, o Bloco das Piranhas, os blocos da Vaquinha e da Mulinha e o Bloco dos Arteiros, entre outras atrações. Todos vão apresentar elementos tradicionais da cultura do bairro e, claro, as marcantes marchinhas dos barrenses.
Uma dica preciosa: é bom ficar ligado porque os blocos começarão a tocar mais cedo, em uma decisão da prefeitura para garantir a segurança dos foliões. Veja programação completa no fim da matéria.
Presidente do Bloco Surpresa, Leonardo Valadares fala da expectativa para o reencontro com a folia. "Toda comunidade estava querendo o retorno do Carnaval", declara, informando que, em 2023, o formato do desfile será um pouco diferente, pois contará com um mini trio, em vez de grandes alegorias.
"Vamos fazer nossa diversão e não vamos perder a essência do bloco, que são as sátiras. Vem novidade por aí", garante Leonardo. 
Em tempo: o Bloco Surpresa, referência principal no carnaval barrense, sempre vai iniciar suas atividades no final da praia do Barrão, em frente ao espaço que é a atual sede do grupo (Avenida Beira Mar, 23, Barra do Jucu). Após a saída, o grupo segue pelas ruas do bairro, indo até a Praça Pedro Valadares. Os outros blocos sairão com o Surpresa, com exceção do Bloco dos Arteiros, que acontece pela manhã e fica a todo momento na Praia do Barrão.

HISTÓRIAS E CAUSOS

Morador nativo da Barra do Jucu e presidente de honra do Bloco Surpresa, Carlos Magno de Queiros, o Lilico, por toda a vida esteve envolvido com a comunidade barrense e as inquietudes culturais do bairro. Ele conta que já foram compostas, entre paródias e fonogramas originais, mais de 100 canções referentes ao Carnaval da Barra, aos moradores e ao dia a dia de Vila Velha.
"A gente sempre se reunia (e ainda se reúne) lá em casa. As músicas eram compostas com muito segredo, por conta do enredo. A gente, então, definia um tema, debatia muito, normalmente com uma cervejinha nos acompanhando, até que a inspiração coletiva desse a palavra final. Era sempre dentro do nosso lema: 'Baseado na liberdade, cada um tem seu papel'", relembra.
As letras das marchinhas são atração à parte. Piadas, críticas e causos sempre se destacam. "Uma vez, o ex-prefeito de Vila Velha, Vasco Alves, ficou irritado porque cantamos 'Não avascalhe, seu Vasco; não avascalhe com a Barra do Jucu'. Que Deus o tenha, nós fizemos várias músicas para ele. E ele ficava aborrecido", diverte-se Lilico. 
Presidente da Associação dos Moradores da Barra do Jucu (uma das organizadoras da festa), Oscar Soares, também fala de suas expectativas para 2023. "São as melhores possíveis. O Bloco Surpresa está de volta, reformulado, como uma nova batucada. E agora, depois desses anos de pandemia, vai fazer a alegria da comunidade e dos turistas que vêm ao bairro prestigiar a nossa cultura", conclui.

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DA BARRA DO JUCU, EM VILA VELHA

  • SÁBADO (18)
  • Das 14h às 17h: Batucada Surpresa, Bloco Surpresinha e Bloco das Piranhas, com a banda Siri de Tamanco

  • DOMINGO (19)
  • Das 14h às 17h: Batucada Surpresa e Teatro Carnavalesco do Bloco Surpresa, com a banda Siri de Tamanco
    Das 14h às 17h: Bloco Atocha (Ala do Bloco Surpresa)
  • Das 14h às 17h: Bloco do Bode (Ala do Bloco Surpresa)

  • SEGUNDA (20)
  • Das 8h às 11h: Bloco dos Arteiros (estará na Praia do Barrão)
  • Das 14h às 17h: Bloco do Chibil (Ala do Bloco Surpresa)
  • Das 14h às 17h: Batucada Surpresa e Siri de Tamanco
  • Das 14h às 17h: Blocos dos Mascarados, da Vaquinha e da Mulinha

  • TERÇA (21)
  • Das 14h às 17h: Batucada Surpresa e Teatro Carnavalesco do Bloco Surpresa, com Siri de Tamanco
  • Das 14h às 17h: Bloco Atocha (Ala do Bloco Surpresa)

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