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Bem-vindo, Luca

Enzo Celulari mostra bastidores do nascimento do filho de Claudia Raia

Ex-marido e pai do filho mais velho da atriz também celebrou a chegada de Luca
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 09:21

Enzo Celulari compartilha fotos do nascimento do filho de Claudia Raia
Enzo Celulari compartilha fotos do nascimento do filho de Claudia Raia Crédito: Instagram/@enzocelulari
Claudia Raia deu à luz ao seu filho com Jarbas Homem de Mello neste sábado, 11. Nas redes sociais, Enzo Celulari, filho mais velho de Claudia, mostrou os bastidores do nascimento de Luca.
Enzo é fruto do relacionamento da atriz com Edson Celulari. O ex-marido de Claudia, inclusive, deixou um comentário na publicação.
No Instagram, o jovem de 25 anos postou fotos do momento do parto. Nas imagens, ele aparece segurando o irmão e, ao fundo, a mãe surge sorrindo. Registros do quarto do hospital e até da soneca de Luca também foram compartilhados.
Na legenda, ele celebrou: "A maior bênção desse mundo. Seja bem-vindo, Luca. Nós te amamos muito". Veja a publicação aqui.

EDSON CELULARI COMENTA NASCIMENTO DO FILHO DE CLAUDIA RAIA 

Edson Celulari teve dois filhos com Claudia Raia: Enzo e Sophia. Os dois foram casados por 17 anos e anunciaram a separação em 2010.
No post de Enzo, o artista comentou: "Viva o Luca! Seja bem-vindo. Parabéns, Sophia e Enzo pelo irmãozinho. Parabéns, Claudia e Jarbas. Que Deus abençoe o Luca".
Edson é casado com Karin Roepke desde 2017. Em fevereiro de 2022, o casal teve sua primeira filha: Chiara.

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