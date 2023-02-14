Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Viralizou!

Juiz cancela casamento após noiva dizer "não" de brincadeira, em SP; vídeo

Momento registrado em 2016, na Zona Sul de São Paulo, alcançou 5 milhões de visualizações após noivo compartilhar a filmagem nas redes sociais nesta semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 12:10

Juiz cancela casamento após noiva dizer
Juiz cancela casamento após noiva dizer "não" de brincadeira, em São Paulo; assista Crédito: Twitter/@Choquei
Zeca Pagodinho bem canta que "brincadeira tem hora", mas não é todo mundo que entende não, viu? Nesta semana, viralizou nas redes sociais um vídeo de uma noiva que decidiu brincar na hora de dizer se aceitava ou não se casar e acabou tendo o casamento cancelado. 
O momento foi registrado durante um casamento coletivo na Zona Sul de São Paulo, em 2016, mas repercutiu nas redes sociais essa semana depois do noivo, Vanildo Vieira, compartilhar a gravação. O vídeo chegou a cinco milhões de visualizações em dois dias de publicação, segundo informações do portal UOL Notícias.
A filmagem, feita pelo irmão do noivo, mostra o momento em que Vanildo diz "sim" quando o juiz de paz pergunta se ele concordava em se casar por livre e espontânea vontade.
Na hora da noiva Mirian Ferraz Gomes dizer se aceitava ou não, ela acabou brincando e respondeu "não...sim". A resposta fez ela e as outras pessoas presentes caírem no riso, mas, não foi todo mundo que achou graça.
O juiz de paz não gostou da brincadeira e acabou cancelando o casamento naquele momento. "Não pode brincar. Não tem desculpa. É sério. Infelizmente, hoje não vai casar, não", comunicou.
Em entrevista ao UOL, o noivo explicou que o magistrado aceitou celebrar o casamento naquele mesmo dia, mas só depois que todos os outros casais que estavam marcados fossem casados. A espera demorou duas horas.
Ao portal, Vanildo disse que a esposa sempre foi conhecida por ser brincalhona e que nenhum dos dois tinha noção que aquela brincadeira poderia levar ao cancelamento do casamento.
"Pode assistir mil vezes que você consegue ver que ela queria casar comigo. Só o juiz que não entendeu que era uma brincadeira. Ele foi tão rude que ele nem aceitou o pedido de desculpas. Era simples, era só ter levado na esportiva e ter refeito a pergunta", disse Vanildo.
Foi para evitar que outras pessoas também brinquem na hora errada e passem pela mesma situação que ele resolveu compartilhar o vídeo nas redes sociais.
"Publiquei mais no intuito de levar para o público essa situação. Creio que muitos não sabem que em uma hora dessa você não pode fazer nenhum tipo de brincadeira", finalizou.
Atualmente, Vanildo e Mirian estão juntos e tem uma filha. 

JUIZ SEGUIU A LEI

Em artigo no site Jusbrasil, Bianca Ragasini explica que a atitude do juiz de paz não estava errada. "Ainda, o artigo 1.538 do Código Civil deixa claro em seu inciso I que, ao recusar a solene afirmação da vontade, o casamento será imediatamente suspenso. O mesmo acontece nos casos de dizer que não está se casando por livre e espontânea vontade e até mesmo se mostrar arrependido, conforme os incisos II e III do mesmo artigo", escreveu.
"Por isso, para evitar a frustração, os gastos e o fato de não se casar naquele dia, recomenda-se que não se brinque com isso. O 'sim' deve ser claro e objetivo, pois a dúvida também pode levar à suspensão do casamento", completou.

Veja Também

Enzo Celulari mostra bastidores do nascimento do filho de Claudia Raia

Trailer de novo 'The Flash' revela retorno de Michael Keaton como Batman

Pedro Sampaio lança música com Bonde das Maravilhas para o Carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute
Imagem de destaque
Homem é preso por pendurar cachorro de cabeça para baixo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados