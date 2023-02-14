Juiz cancela casamento após noiva dizer "não" de brincadeira, em SP; vídeo

Juiz cancela casamento após noiva dizer "não" de brincadeira, em São Paulo; assista Crédito: Twitter/@Choquei

Zeca Pagodinho bem canta que "brincadeira tem hora", mas não é todo mundo que entende não, viu? Nesta semana, viralizou nas redes sociais um vídeo de uma noiva que decidiu brincar na hora de dizer se aceitava ou não se casar e acabou tendo o casamento cancelado.

O momento foi registrado durante um casamento coletivo na Zona Sul de São Paulo, em 2016, mas repercutiu nas redes sociais essa semana depois do noivo, Vanildo Vieira, compartilhar a gravação. O vídeo chegou a cinco milhões de visualizações em dois dias de publicação, segundo informações do portal UOL Notícias.

A filmagem, feita pelo irmão do noivo, mostra o momento em que Vanildo diz "sim" quando o juiz de paz pergunta se ele concordava em se casar por livre e espontânea vontade.

Na hora da noiva Mirian Ferraz Gomes dizer se aceitava ou não, ela acabou brincando e respondeu "não...sim". A resposta fez ela e as outras pessoas presentes caírem no riso, mas, não foi todo mundo que achou graça.

O juiz de paz não gostou da brincadeira e acabou cancelando o casamento naquele momento. "Não pode brincar. Não tem desculpa. É sério. Infelizmente, hoje não vai casar, não", comunicou.

Em entrevista ao UOL, o noivo explicou que o magistrado aceitou celebrar o casamento naquele mesmo dia, mas só depois que todos os outros casais que estavam marcados fossem casados. A espera demorou duas horas.

Ao portal, Vanildo disse que a esposa sempre foi conhecida por ser brincalhona e que nenhum dos dois tinha noção que aquela brincadeira poderia levar ao cancelamento do casamento.

"Pode assistir mil vezes que você consegue ver que ela queria casar comigo. Só o juiz que não entendeu que era uma brincadeira. Ele foi tão rude que ele nem aceitou o pedido de desculpas. Era simples, era só ter levado na esportiva e ter refeito a pergunta", disse Vanildo.

Foi para evitar que outras pessoas também brinquem na hora errada e passem pela mesma situação que ele resolveu compartilhar o vídeo nas redes sociais.

"Publiquei mais no intuito de levar para o público essa situação. Creio que muitos não sabem que em uma hora dessa você não pode fazer nenhum tipo de brincadeira", finalizou.

Atualmente, Vanildo e Mirian estão juntos e tem uma filha.

?VEJA: Casal teve casamento cancelado após noiva falar “não” de brincadeira durante a cerimônia.



pic.twitter.com/Sfxj4tag2u — CHOQUEI (@choquei) February 12, 2023

JUIZ SEGUIU A LEI

Em artigo no site Jusbrasil, Bianca Ragasini explica que a atitude do juiz de paz não estava errada. "Ainda, o artigo 1.538 do Código Civil deixa claro em seu inciso I que, ao recusar a solene afirmação da vontade, o casamento será imediatamente suspenso. O mesmo acontece nos casos de dizer que não está se casando por livre e espontânea vontade e até mesmo se mostrar arrependido, conforme os incisos II e III do mesmo artigo", escreveu.