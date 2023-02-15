Paula é a quarta eliminada do 'BBB 23'

Paula se despediu do BBB23 com 72,5% dos votos Crédito: Instagram/@bbb

Paula foi a eliminada do "Big Brother Brasil 2023" na noite desta terça-feira, 14. A paraense, quarta participante a deixar a edição do programa, recebeu 72,5% dos votos no paredão quádruplo que contou ainda com Bruno, que obteve 23,68%, MC Guimê, com 2,07% e Amanda, com apenas 1,75%.

A biomédica foi uma das escolhidas para entrar no "BBB 23" pela Casa de Vidro, juntamente com o já eliminado Gabriel Fop. Ela foi indicada ao paredão por Key Alves, que tinha o poder coringa da semana, com a justificativa de "não confiar" nela.