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Paula é a quarta eliminada do 'BBB 23'

A paraense se despediu da competição com 72,5% dos votos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 08:56

Paula se despediu do BBB23 com 72,5% dos votos
Paula se despediu do BBB23 com 72,5% dos votos Crédito: Instagram/@bbb
Paula foi a eliminada do "Big Brother Brasil 2023" na noite desta terça-feira, 14. A paraense, quarta participante a deixar a edição do programa, recebeu 72,5% dos votos no paredão quádruplo que contou ainda com Bruno, que obteve 23,68%, MC Guimê, com 2,07% e Amanda, com apenas 1,75%.
A biomédica foi uma das escolhidas para entrar no "BBB 23" pela Casa de Vidro, juntamente com o já eliminado Gabriel Fop. Ela foi indicada ao paredão por Key Alves, que tinha o poder coringa da semana, com a justificativa de "não confiar" nela.
No último domingo, dia 12, após a formação do paredão, Paula soube de Sarah que Cristian a usava para obter informações para o grupo rival e chegou a ameaçar "arrancar a cabeça" do brother, o que fez a equipe do empresário emitir nota de repúdio às falas da sister.

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