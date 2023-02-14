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Beleza Capixaba

Conheça as candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2023

As 18 representantes de municípios do Norte ao Sul do Estado desfilaram no Sambão do Povo, no último dia 11. A cerimônia de coroação acontecerá no dia 12 de maio
Daniela Salgado

Daniela Salgado

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 18:55

Candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2023
Candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2023 Crédito: Foto: Ricardo Oliveira
Tudo certo para a corrida pela coroa de mulher mais bonita do Espírito Santo. O Miss Universo Espírito Santo já tem suas 18 candidatas ao título na cerimônia marcada para o mês de maio. E a beleza delas já não é desconhecida. 
No último sábado (11), as finalistas do Miss Universo ES 2023 levaram toda a beleza para o Sambão do Povo tanto nos camarotes - elas foram presença vip num dos espaços - quanto na avenida. Sim, as beldades compuseram a ala "Beleza Máxima Capixaba", da escola de samba Novo Império, e desfilaram sob o comando da Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamede, inspiração para tantas meninas capixabas que sonham com a faixa.
Misses em camarote no Sambão do Povo
Misses em camarote no Sambão do Povo Crédito: Pedro Oliver
Inclusive, Mia participou do júri de seleção das candidatas para a 66ª edição do concurso no Estado. Além de Mia, as Misses Universo Espírito Santo de 2014, 2019 e 2021 - Amanda Recla, Thainá Castro e Eduarda Braum, respectivamente - foram juradas, junto ao diretor artístico, Claude Coimbra,  e coordenador do concurso, Charles Souza.
De acordo com Charles, a competição já foi iniciada. "O concurso já começou. Já estamos monitorando o comportamento, as ações e o propósito de cada candidata, pessoalmente e on-line", pontua. Autenticidade, boa comunicação, desenvoltura e uma missão genuína serão as características procuradas nas misses durante o Miss Universo ES.
“Claro que a base original deste concurso é a beleza, mas só beleza não vencerá mais esta competição”
A coroação só acontecerá de fato no dia 12 de maio, no típico evento de gala. Entretanto, antes da cerimônia tradicional, as candidatas possuem diversos compromissos oficiais – inclusive com o governador Renato Casagrande. Treinamentos, cursos, ensaios técnicos e ações publicitárias também marcarão a trajetória das meninas até a disputa. Abaixo, você conhece mais detalhes das beldades.

CONHEÇA AS MISSES MUNICIPAIS CANDIDATAS AO MISS UNIVERSO ES 2023:

  • AGUINA CRISTINA
  • Idade: 20 anos
  • Altura: 1,66 cm
  • Representante do município de: Ibatiba
Aguina Cristina, Miss Ibatiba
Aguina Cristina, Miss Ibatiba Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • ANA BISI
  • Idade: 21 anos
  • Altura: 1,83 cm
  • Representante do município de: Linhares
Ana Bisi, Miss Linhares
Ana Bisi, Miss Linhares Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • ANDRIELY DO NASCIMENTO
  • Idade: 22 anos
  • Altura: 1,60 cm
  • Representante do município de: Serra
Andriely Castello do Nascimento, Miss Serra.
Andriely Castello do Nascimento, Miss Serra. Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • ANNA BEATRIZ DE SOUZA
  • Idade: 19 anos
  • Altura: 1,75 cm
  • Representante do município de: Vitória
Anna Beatriz Pereira de Souza, Miss Vitória
Anna Beatriz Pereira de Souza, Miss Vitória Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • BELLATRIZ SANTOLIV
  • Idade: 22 anos
  • Altura: 1,77 cm
  • Representante do município de: Vila Velha
Bellatriz Santoliv, Miss Vila Velha.
Bellatriz Santoliv, Miss Vila Velha Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • BRUNA COLODETI
  • Idade: 23 anos
  • Altura: 1,67 cm
  • Representante do município de: Castelo
Bruna Coradini Colodeti, Miss Castelo
Bruna Coradini Colodeti, Miss Castelo Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • EDILAINE BRUNO
  • Idade: 23 anos
  • Altura: 1,70 cm
  • Representante do município de: São Domingos do Norte
Edilaine Da Silva Bruno, Miss São Domingos do Norte
Edilaine Da Silva Bruno, Miss São Domingos do Norte Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • ESTHER LIMA PEIXOTO
  • Idade: 23 anos
  • Altura: 1,75 cm
  • Representante do município de: Cariacica
Esther Lima Peixoto, Miss Cariacica
Esther Lima Peixoto, Miss Cariacica Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • ISA CORONA
  • Idade: 21 anos
  • Altura: 1,68 cm
  • Representante do município de: São Mateus
Isa Corona, Miss São Mateus
Isa Corona, Miss São Mateus Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • ISABELLE MARTELI
  • Idade: 23 anos
  • Altura: 1,66 cm
  • Representante do município de: Jaguaré
Isabelle Macedo Marteli, Miss Jaguaré
Isabelle Macedo Marteli, Miss Jaguaré Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • KÁSSIA LUZ
  • Idade: 22 anos
  • Altura: 1,81 cm
  • Representante do município de: Muqui
Kássia Luz, Miss Muqui
Kássia Luz, Miss Muqui Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • LUANA ZARDO
  • Idade: 19 anos
  • Altura: 1,62 cm
  • Representante do município de: Venda Nova
Luana Zardo, Miss Venda Nova
Luana Zardo, Miss Venda Nova Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • LUDMILLA FREITAS
  • Idade: 22 anos
  • Altura: 1,74 cm
  • Representante do município de: Cachoeiro de Itapemirim
Ludmila Freitas, Miss Cachoeiro
Ludmila Freitas, Miss Cachoeiro Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • MARIA CLARA SOARES DUTRA
  • Idade: 19 anos
  • Altura: 1,72 cm
  • Representante do município de: Piúma
Maria Clara Soares Dutra, Miss Piúma
Maria Clara Soares Dutra, Miss Piúma Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • MAÍZA LEITE
  • Idade: 20 anos
  • Altura: 1,65 cm
  • Representante do município de: Afonso Cláudio
Maíza Leite, Miss Afonso Cláudio.
Maíza Leite, Miss Afonso Cláudio. Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • NICOLE GUEDES LOBO
  • Idade: 25 anos
  • Altura: 1,73 cm
  • Representante do município de: Alfredo Chaves
Nicole Guedes Lobo, Miss Alfredo Chaves
Nicole Guedes Lobo, Miss Alfredo Chaves Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • THAYSSA FLORINDO
  • Idade: 20 anos
  • Altura: 1,70 cm
  • Representante do município de: Iúna
Thayssa Florindo, Miss Iúna
Thayssa Florindo, Miss Iúna Crédito: Foto: Claude Coimbra
  • WANDA SCHENEIDER
  • Idade: 25 anos
  • Altura: 1,86 cm
  • Representante do município de: Guarapari
Wanda Costa Schneider, Miss Guarapari
Wanda Costa Schneider, Miss Guarapari Crédito: Foto: Claude Coimbra

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