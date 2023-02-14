Conheça as candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2023

Tudo certo para a corrida pela coroa de mulher mais bonita do Espírito Santo. O Miss Universo Espírito Santo já tem suas 18 candidatas ao título na cerimônia marcada para o mês de maio. E a beleza delas já não é desconhecida.
No último sábado (11), as finalistas do Miss Universo ES 2023 levaram toda a beleza para o Sambão do Povo tanto nos camarotes - elas foram presença vip num dos espaços - quanto na avenida. Sim, as beldades compuseram a ala "Beleza Máxima Capixaba", da escola de samba Novo Império, e desfilaram sob o comando da Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamede, inspiração para tantas meninas capixabas que sonham com a faixa.
Inclusive, Mia participou do júri de seleção das candidatas para a 66ª edição do concurso no Estado. Além de Mia, as Misses Universo Espírito Santo de 2014, 2019 e 2021 - Amanda Recla, Thainá Castro e Eduarda Braum, respectivamente - foram juradas, junto ao diretor artístico, Claude Coimbra, e coordenador do concurso, Charles Souza.
De acordo com Charles, a competição já foi iniciada. "O concurso já começou. Já estamos monitorando o comportamento, as ações e o propósito de cada candidata, pessoalmente e on-line", pontua. Autenticidade, boa comunicação, desenvoltura e uma missão genuína serão as características procuradas nas misses durante o Miss Universo ES.
“Claro que a base original deste concurso é a beleza, mas só beleza não vencerá mais esta competição”
A coroação só acontecerá de fato no dia 12 de maio, no típico evento de gala. Entretanto, antes da cerimônia tradicional, as candidatas possuem diversos compromissos oficiais – inclusive com o governador Renato Casagrande. Treinamentos, cursos, ensaios técnicos e ações publicitárias também marcarão a trajetória das meninas até a disputa. Abaixo, você conhece mais detalhes das beldades.
CONHEÇA AS MISSES MUNICIPAIS CANDIDATAS AO MISS UNIVERSO ES 2023:
- AGUINA CRISTINA
- Idade: 20 anos
- Altura: 1,66 cm
- Representante do município de: Ibatiba
- ANA BISI
- Idade: 21 anos
- Altura: 1,83 cm
- Representante do município de: Linhares
- ANDRIELY DO NASCIMENTO
- Idade: 22 anos
- Altura: 1,60 cm
- Representante do município de: Serra
- ANNA BEATRIZ DE SOUZA
- Idade: 19 anos
- Altura: 1,75 cm
- Representante do município de: Vitória
- BELLATRIZ SANTOLIV
- Idade: 22 anos
- Altura: 1,77 cm
- Representante do município de: Vila Velha
- BRUNA COLODETI
- Idade: 23 anos
- Altura: 1,67 cm
- Representante do município de: Castelo
- EDILAINE BRUNO
- Idade: 23 anos
- Altura: 1,70 cm
- Representante do município de: São Domingos do Norte
- ESTHER LIMA PEIXOTO
- Idade: 23 anos
- Altura: 1,75 cm
- Representante do município de: Cariacica
- ISA CORONA
- Idade: 21 anos
- Altura: 1,68 cm
- Representante do município de: São Mateus
- ISABELLE MARTELI
- Idade: 23 anos
- Altura: 1,66 cm
- Representante do município de: Jaguaré
- KÁSSIA LUZ
- Idade: 22 anos
- Altura: 1,81 cm
- Representante do município de: Muqui
- LUANA ZARDO
- Idade: 19 anos
- Altura: 1,62 cm
- Representante do município de: Venda Nova
- LUDMILLA FREITAS
- Idade: 22 anos
- Altura: 1,74 cm
- Representante do município de: Cachoeiro de Itapemirim
- MARIA CLARA SOARES DUTRA
- Idade: 19 anos
- Altura: 1,72 cm
- Representante do município de: Piúma
- MAÍZA LEITE
- Idade: 20 anos
- Altura: 1,65 cm
- Representante do município de: Afonso Cláudio
- NICOLE GUEDES LOBO
- Idade: 25 anos
- Altura: 1,73 cm
- Representante do município de: Alfredo Chaves
- THAYSSA FLORINDO
- Idade: 20 anos
- Altura: 1,70 cm
- Representante do município de: Iúna
- WANDA SCHENEIDER
- Idade: 25 anos
- Altura: 1,86 cm
- Representante do município de: Guarapari