Conheça as candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2023

Candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2023 Crédito: Foto: Ricardo Oliveira

Tudo certo para a corrida pela coroa de mulher mais bonita do Espírito Santo. O Miss Universo Espírito Santo já tem suas 18 candidatas ao título na cerimônia marcada para o mês de maio. E a beleza delas já não é desconhecida.

No último sábado (11), as finalistas do Miss Universo ES 2023 levaram toda a beleza para o Sambão do Povo tanto nos camarotes - elas foram presença vip num dos espaços - quanto na avenida. Sim, as beldades compuseram a ala "Beleza Máxima Capixaba", da escola de samba Novo Império, e desfilaram sob o comando da Miss Universo Brasil 2022, Mia Mamede, inspiração para tantas meninas capixabas que sonham com a faixa.

Misses em camarote no Sambão do Povo Crédito: Pedro Oliver

Inclusive, Mia participou do júri de seleção das candidatas para a 66ª edição do concurso no Estado. Além de Mia, as Misses Universo Espírito Santo de 2014, 2019 e 2021 - Amanda Recla, Thainá Castro e Eduarda Braum, respectivamente - foram juradas, junto ao diretor artístico, Claude Coimbra, e coordenador do concurso, Charles Souza.

De acordo com Charles, a competição já foi iniciada. "O concurso já começou. Já estamos monitorando o comportamento, as ações e o propósito de cada candidata, pessoalmente e on-line", pontua. Autenticidade, boa comunicação, desenvoltura e uma missão genuína serão as características procuradas nas misses durante o Miss Universo ES.

“Claro que a base original deste concurso é a beleza, mas só beleza não vencerá mais esta competição”

A coroação só acontecerá de fato no dia 12 de maio, no típico evento de gala. Entretanto, antes da cerimônia tradicional, as candidatas possuem diversos compromissos oficiais – inclusive com o governador Renato Casagrande. Treinamentos, cursos, ensaios técnicos e ações publicitárias também marcarão a trajetória das meninas até a disputa. Abaixo, você conhece mais detalhes das beldades.

CONHEÇA AS MISSES MUNICIPAIS CANDIDATAS AO MISS UNIVERSO ES 2023:

AGUINA CRISTINA

Idade: 20 anos

20 anos Altura: 1,66 cm

1,66 cm Representante do município de: Ibatiba



Aguina Cristina, Miss Ibatiba Crédito: Foto: Claude Coimbra

ANA BISI

Idade: 21 anos

21 anos Altura: 1,83 cm

1,83 cm Representante do município de: Linhares



Ana Bisi, Miss Linhares Crédito: Foto: Claude Coimbra

ANDRIELY DO NASCIMENTO

Idade: 22 anos

22 anos Altura: 1,60 cm



1,60 cm Representante do município de: Serra

Andriely Castello do Nascimento, Miss Serra. Crédito: Foto: Claude Coimbra

ANNA BEATRIZ DE SOUZA

Idade: 19 anos

19 anos Altura: 1,75 cm

1,75 cm Representante do município de: Vitória



Anna Beatriz Pereira de Souza, Miss Vitória Crédito: Foto: Claude Coimbra

BELLATRIZ SANTOLIV

Idade: 22 anos

22 anos Altura: 1,77 cm

1,77 cm Representante do município de: Vila Velha



Bellatriz Santoliv, Miss Vila Velha Crédito: Foto: Claude Coimbra

BRUNA COLODETI

Idade: 23 anos

23 anos Altura: 1,67 cm

1,67 cm Representante do município de: Castelo



Bruna Coradini Colodeti, Miss Castelo Crédito: Foto: Claude Coimbra

EDILAINE BRUNO

Idade: 23 anos

23 anos Altura: 1,70 cm

1,70 cm Representante do município de: São Domingos do Norte



Edilaine Da Silva Bruno, Miss São Domingos do Norte Crédito: Foto: Claude Coimbra

ESTHER LIMA PEIXOTO

Idade: 23 anos

23 anos Altura: 1,75 cm

1,75 cm Representante do município de: Cariacica



Esther Lima Peixoto, Miss Cariacica Crédito: Foto: Claude Coimbra

ISA CORONA

Idade: 21 anos

21 anos Altura: 1,68 cm

1,68 cm Representante do município de: São Mateus



Isa Corona, Miss São Mateus Crédito: Foto: Claude Coimbra

ISABELLE MARTELI

Idade: 23 anos

23 anos Altura: 1,66 cm

1,66 cm Representante do município de: Jaguaré



Isabelle Macedo Marteli, Miss Jaguaré Crédito: Foto: Claude Coimbra

KÁSSIA LUZ

Idade: 22 anos

22 anos Altura: 1,81 cm

1,81 cm Representante do município de: Muqui



Kássia Luz, Miss Muqui Crédito: Foto: Claude Coimbra

LUANA ZARDO

Idade: 19 anos

19 anos Altura: 1,62 cm

1,62 cm Representante do município de: Venda Nova



Luana Zardo, Miss Venda Nova Crédito: Foto: Claude Coimbra

LUDMILLA FREITAS

Idade: 22 anos

22 anos Altura: 1,74 cm

1,74 cm Representante do município de: Cachoeiro de Itapemirim



Ludmila Freitas, Miss Cachoeiro Crédito: Foto: Claude Coimbra

MARIA CLARA SOARES DUTRA

Idade: 19 anos

19 anos Altura: 1,72 cm

1,72 cm Representante do município de: Piúma



Maria Clara Soares Dutra, Miss Piúma Crédito: Foto: Claude Coimbra

MAÍZA LEITE

Idade: 20 anos

20 anos Altura: 1,65 cm

1,65 cm Representante do município de: Afonso Cláudio



Maíza Leite, Miss Afonso Cláudio. Crédito: Foto: Claude Coimbra

NICOLE GUEDES LOBO

Idade: 25 anos

25 anos Altura: 1,73 cm

1,73 cm Representante do município de: Alfredo Chaves



Nicole Guedes Lobo, Miss Alfredo Chaves Crédito: Foto: Claude Coimbra

THAYSSA FLORINDO

Idade: 20 anos

20 anos Altura: 1,70 cm

1,70 cm Representante do município de: Iúna



Thayssa Florindo, Miss Iúna Crédito: Foto: Claude Coimbra

WANDA SCHENEIDER

Idade: 25 anos

25 anos Altura: 1,86 cm

1,86 cm Representante do município de: Guarapari