Miss Universo Brasil, Mia Mamede comanda ala da beleza capixaba na Novo Império

Mia Mamede ao lado das candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2023: estreia no Sambão do Povo Crédito: Daniela Salgado

Primeira capixaba com a faixa do ES a ser eleita Miss Universo Brasil, Mia Mamede também mostrou que tem samba no pé. A beldade estava à frente da ala "Beleza Máxima do Espírito Santo", um dos destaques do desfile da atual campeã do Carnaval de Vitória, a Novo Império, terceira agremiação a passar pela passarela do samba na noite de sábado (11).

Em conversa com "HZ", Mia, que faz sua estreia no Carnaval Capixaba, não escondeu sua empolgação. "É um sonho realizado! Sempre quis desfilar no Sambão do Povo. Estou nessa passarela linda ajudando a divulgar para o país que temos o terceiro maior carnaval de escolas de samba do Brasil", ressaltou a beldade, sem esconder a emoção.

Mia "capitaneava" uma ala que também contava com as 18 candidatas à coroa do Miss Universo Espírito Santo, cujo concurso acontece em maio.

"Foi uma emoção maior. A cultura do mundo miss no Espírito Santo não estava forte e hoje vemos que está crescendo. Essas 18 meninas que estão aqui já estão transformando suas vidas, mesmo que somente uma leve a coroa", ressalta.