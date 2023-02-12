Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Miss Universo Brasil, Mia Mamede comanda ala da beleza capixaba na Novo Império
Carnaval 2023

Miss Universo Brasil, Mia Mamede comanda ala da beleza capixaba na Novo Império

Mia esbanjou empolgação ao lado das 18 candidatas do concurso Miss Universo Espírito Santo, que acontece em maio. "Um momento inesquecível", revelou Mamede
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 02:41

Mia Mamede ao lado das candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2023: estreia no Sambão do Povo
Mia Mamede ao lado das candidatas ao Miss Universo Espírito Santo 2023: estreia no Sambão do Povo Crédito: Daniela Salgado
Primeira capixaba com a faixa do ES a ser eleita Miss Universo Brasil, Mia Mamede também mostrou que tem samba no pé. A beldade estava à frente da ala "Beleza Máxima do Espírito Santo", um dos destaques do desfile da atual campeã do Carnaval de Vitória, a Novo Império, terceira agremiação a passar pela passarela do samba na noite de sábado (11).
Em conversa com "HZ", Mia, que faz sua estreia no Carnaval Capixaba, não escondeu sua empolgação. "É um sonho realizado! Sempre quis desfilar no Sambão do Povo. Estou nessa passarela linda ajudando a divulgar para o país que temos o terceiro maior carnaval de escolas de samba do Brasil", ressaltou a beldade, sem esconder a emoção.
Mia "capitaneava" uma ala que também contava com as 18 candidatas à coroa do Miss Universo Espírito Santo, cujo concurso acontece em maio.
"Foi uma emoção maior. A cultura do mundo miss no Espírito Santo não estava forte e hoje vemos que está crescendo. Essas 18 meninas que estão aqui já estão transformando suas vidas, mesmo que somente uma leve a coroa", ressalta.
Mia afirmou estar se preparando para o desfile deste sábado desde o ensaio técnico da Novo Império, realizado na última segunda-feira (6). "Sai do Sambão na segunda em êxtase! Demorou para cair a ficha (risos). E hoje foi ainda mais emocionante do que o ensaio do início da semana. É um momento inesquecível", complementou Mia.

Veja Também

Glitter colorido e pedrarias: maquiagens que bombaram no Carnaval de Vitória

Flávia Mendonça faz sucesso como Nossa Senhora da Penha na Unidos de Jucutuquara

Sambão do Povo: confira os looks do segundo dia do Carnaval de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval de Vitória Escolas de Samba Miss Brasil Sambão do Povo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 13 a 19 de abril de 2026
Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados