Sambão do Povo: confira os looks do segundo dia do Carnaval de Vitória

Os looks customizados tomaram conta do Sambão do Povo no segundo dia dos desfiles Crédito: Guilherme Sillva

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no Sambão do Povo agitaram a agenda dos foliões no segundo dia de Carnaval de Vitória. E na festa, os brincantes apostaram em looks cheios de brilho.

Eles compareceram em peso aos camarotes, investindo em abadás customizados com plumas, paêtes e muito brilho.

A consultora de imagem Camile Stefano aconselha optar por peças mais curtas para o calor, como croppeds, hot-pants e shorts. As plumas também estão em alta e o item pode ser usado como acessório. "A customização deixa a peça muito mais interessante e pode trazer o seu toque de personalidade. Vale apostar em brilhos, franjas, apliques de miçangas e recortes. As amarrações são uma forma simples e barata de trazer as tendências da estação para o seu look", diz a consultora.

Já a consultora de imagem Lu Barbosa diz que o momento é ideal para apostar em brilhos, misturar texturas e cores. Uma ótima estratégia é investir mais em acessórios do que em roupas. "Acessórios de cabeça, calçados criativos, brincos, colares e bolsas podem ser o ponto focal de uma simples t-shirt branca com shorts jeans", explica. Um acessório coringa é a pochete, que pode ser útil para guardar pertences, sendo encontrada em diversos modelos e estampas, além de serem extremamente charmosas.

OS LOOKS

No Camarote P12, a gerente industrial Carol Magioni customizou inclusive o short jeans. "Minha mãe que customizou o abadá com renda. E aproveitou para colocar pedrarias também no short para dar um clima festivo".

Carol Magioni customizou inclusive o short jeans Crédito: Guilherme Sillva

A funcionária pública Giselly Brito escolheu um look que saísse do óbvio. "Queria sair do casual, escolhi uma saia de paetês e mangas bufantes".

Giselly Brito escolheu um look que saísse do óbvio Crédito: Guilherme Sillva

A assistente social Telma Costa demorou dois dias para fazer seu look, todo de crochê. "Queria algo fluido. E o abadá transformei num top".

Telma Costa, assistente social Crédito: Guilherme Sillva

No Camarote Absolut a advogada Carolina Menegatti transformou o abadá num vestido. "Eu amo brilho e franja, foi o que pedi para a costureira. E arrematei o look com um brinco longo".

Carolina Menegatti, advogada Crédito: Guilherme Sillva

Confira os looks que fizeram sucesso nos camarotes do Sambão do Povo: