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Criatividade na folia

Sambão do Povo: confira os looks do segundo dia do Carnaval de Vitória

Veja como foram vestidos os foliões nos camarotes da passarela do samba neste sábado (11), durante os desfiles do Grupo Especial
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 23:41

Os looks customizados tomaram conta do Sambão do Povo no segundo dia dos desfiles
Os looks customizados tomaram conta do Sambão do Povo no segundo dia dos desfiles Crédito: Guilherme Sillva
Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial no Sambão do Povo agitaram a agenda dos foliões no segundo dia de Carnaval de Vitória. E na festa, os brincantes apostaram em looks cheios de brilho.
Eles compareceram em peso aos camarotes, investindo em abadás customizados com plumas, paêtes e muito brilho.
A consultora de imagem Camile Stefano aconselha optar por peças mais curtas para o calor, como croppeds, hot-pants e shorts. As plumas também estão em alta e o item pode ser usado como acessório. "A customização deixa a peça muito mais interessante e pode trazer o seu toque de personalidade. Vale apostar em brilhos, franjas, apliques de miçangas e recortes. As amarrações são uma forma simples e barata de trazer as tendências da estação para o seu look", diz a consultora.
Já a consultora de imagem Lu  Barbosa diz que o momento é ideal para apostar em brilhos, misturar texturas e cores. Uma ótima estratégia é investir mais em acessórios do que em roupas.  "Acessórios de cabeça, calçados criativos, brincos, colares e bolsas podem ser o ponto focal de uma simples t-shirt branca com shorts jeans",  explica. Um acessório coringa é a pochete, que pode ser útil para guardar pertences, sendo encontrada em diversos modelos e estampas, além de serem extremamente charmosas.

OS LOOKS

No Camarote P12, a gerente industrial Carol Magioni customizou inclusive o short jeans. "Minha mãe que customizou o abadá com renda. E aproveitou para colocar pedrarias também no short para dar um clima festivo".
Carol Magioni, gerente industrial
Carol Magioni customizou inclusive o short jeans Crédito: Guilherme Sillva
A funcionária pública Giselly Brito escolheu um look que saísse do óbvio. "Queria sair do casual, escolhi uma saia de paetês e mangas bufantes".
A foliã Giselly Brito curtiu o Sambão do Povo
Giselly Brito escolheu um look que saísse do óbvio Crédito: Guilherme Sillva
A assistente social Telma Costa demorou dois dias para fazer seu look, todo de crochê. "Queria algo fluido. E o abadá transformei num top".
Telma Costa, assistente social
Telma Costa, assistente social Crédito: Guilherme Sillva
No Camarote Absolut a advogada Carolina Menegatti transformou o abadá num vestido. "Eu amo brilho e franja, foi o que pedi para a costureira. E arrematei o look com um brinco longo".
Carolina Menegatti, advogada
Carolina Menegatti, advogada Crédito: Guilherme Sillva
Confira os looks que fizeram sucesso nos camarotes do Sambão do Povo:

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