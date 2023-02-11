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Mauro Jr, do Revelação, se diz impressionado com a estrutura do Carnaval de Vitória

Atração de camarote, grupo de pagode se apresenta pela primeira vez na folia capixaba e se surpreendeu com o que encontrou
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 11 de Fevereiro de 2023 às 01:10

O grupo Revelação antes de se apresentar em camarote no Carnaval de Vitória
O grupo Revelação antes de se apresentar em camarote no Carnaval de Vitória Crédito: Beatriz Heleodoro
O grupo Revelação faz sua estreia no Carnaval de Vitória nesta sexta-feira (11). Pouco antes de se apresentar num dos camarotes do Sambão do Povo, o grupo recebeu o HZ para uma conversa rápida. Logo de início, o vocalista Mauro Júnior se mostrou surpreso com o que encontrou.
"Aqui na avenida, no carnaval do Espírito Santo, é a primeira vez que nos apresentamos e estou impressionado com a estrutura, muito bacana!", comentou o sambista.
Com o elogio, logo veio uma comparação positiva com a folia de momo do Rio de Janeiro. "A gente ama carnaval e o Espírito Santo é um estado que a gente vem com maior prazer porque todo mundo diz que é parte do Rio de Janeiro, igual ao Rio de Janeiro e a gente também acha muito parecido! Então, quando a gente vem pra cá, a gente gosta muito. E chegar no carnaval conhecendo o sambódromo de Vitória, é maravilhoso. Estamos com a expectativa muito boa", conta Mauro, informando que farão ao menos quatro entradas na noite.
Questionado se já tem uma escola do coração por aqui. Ele revela que até o fim da noite pode encontrar uma. "Não temos escola do coração capixaba, estamos vendo a Império de Fátima agora. Não temos escola ainda, mas vamos ter", disse aos risos.

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