Mauro Jr, do Revelação, se diz impressionado com a estrutura do Carnaval de Vitória

O grupo Revelação antes de se apresentar em camarote no Carnaval de Vitória Crédito: Beatriz Heleodoro

O grupo Revelação faz sua estreia no Carnaval de Vitória nesta sexta-feira (11). Pouco antes de se apresentar num dos camarotes do Sambão do Povo, o grupo recebeu o HZ para uma conversa rápida. Logo de início, o vocalista Mauro Júnior se mostrou surpreso com o que encontrou.

"Aqui na avenida, no carnaval do Espírito Santo, é a primeira vez que nos apresentamos e estou impressionado com a estrutura, muito bacana!", comentou o sambista.

Com o elogio, logo veio uma comparação positiva com a folia de momo do Rio de Janeiro. "A gente ama carnaval e o Espírito Santo é um estado que a gente vem com maior prazer porque todo mundo diz que é parte do Rio de Janeiro, igual ao Rio de Janeiro e a gente também acha muito parecido! Então, quando a gente vem pra cá, a gente gosta muito. E chegar no carnaval conhecendo o sambódromo de Vitória, é maravilhoso. Estamos com a expectativa muito boa", conta Mauro, informando que farão ao menos quatro entradas na noite.