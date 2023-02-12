Flávia Mendonça faz sucesso como Nossa Senhora da Penha na Unidos de Jucutuquara

Flávia Mendonça desfilou na Comissão de Frente da Unidos de Jucutuquara caracterizada de Nossa Senhora da Penha Crédito: Guilherme Sillva

Baiana de nascimento, mas capixaba de coração, a cantora e apresentadora Flávia Mendonça fez sucesso no Sambão do Povo durante os desfiles das escolas do Grupo Especial de Vitória.

A artista personificou Nossa Senhora da Penha em um tripé da Comissão de Frente da Unidos de Jucutuquara, segunda agremiação a desfilar neste sábado (12).

Flavinha desfilou em uma enorme caixa, com a foto do Convento da Penha ao fundo. O elemento cênico chamou a atenção do público que acompanhou o desfile nas arquibancadas.

"É uma sensação única vir desfilando na Comissão de Frente, além de ser de muita responsabilidade, por representar Nossa Senhora da Penha, e também o povo nordestino, já que sou baiana", contou a cantora, após o desfile. A agremiação de Vitória trouxe em seu enredo "Onde ocê foi morar?", mostrando a cultura do Nordeste em conexão com o Espírito Santo.