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Carnaval 2023

Flávia Mendonça faz sucesso como Nossa Senhora da Penha na Unidos de Jucutuquara

Cantora e apresentadora desfilou na Comissão de Frente da agremiação de Vitória arrancando aplausos das arquibancadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 00:47

Flávia Mendonça desfilou na Comissão de Frente da Unidos de Jucutuquara caracterizada de Nossa Senhora da Penha
Flávia Mendonça desfilou na Comissão de Frente da Unidos de Jucutuquara caracterizada de Nossa Senhora da Penha Crédito: Guilherme Sillva
Baiana de nascimento, mas capixaba de coração, a cantora e apresentadora Flávia Mendonça fez sucesso no Sambão do Povo durante os desfiles das escolas do Grupo Especial de Vitória.
A artista personificou Nossa Senhora da Penha em um tripé da Comissão de Frente da Unidos de Jucutuquara, segunda agremiação a desfilar neste sábado (12).
Flavinha desfilou em uma enorme caixa, com a foto do Convento da Penha ao fundo. O elemento cênico chamou a atenção do público que acompanhou o desfile nas arquibancadas. 
"É uma sensação única vir desfilando na Comissão de Frente, além de ser de muita responsabilidade, por representar Nossa Senhora da Penha, e também o povo nordestino, já que sou baiana", contou a cantora, após o desfile. A agremiação de Vitória trouxe em seu enredo "Onde ocê foi morar?", mostrando a cultura do Nordeste em conexão com o Espírito Santo. 
Flávia também afirmou que se surpreendeu com a reação do público."Vi todo mundo vibrando. Estou muito feliz". A cantora confessou a "HZ" que foi convidada pela escola no início de abril e guardou segredo "a sete chaves" de como seria sua performance. O mistério, pelo visto, causou grande repercussão. 

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