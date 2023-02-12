Glitter colorido e pedrarias: maquiagens que bombaram no Carnaval de Vitória

Glitter colorido e pedrarias ditaram tendência das maquiagens no Sambão do Povo Crédito: Guilherme Sillva

Quando o assunto é maquiagem, muito brilho e cores marcaram os rostos dos foliões que curtiram a segunda noite dos desfiles das escolas de samba de Vitória, no Sambão do Povo.

Nos camarotes espalhados pela avenida, produções cheias de personalidade e um toque a mais de diversão. O sábado (11) na passarela do samba foi destacado pela criatividade.

A maquiadora Luiza Castro aposta nos delineadores. "A dica é se jogar no brilho, aplicando em todo globo ocular, pálpebra ou no lugar que você quiser, até na bochecha. O brilho, por mais que caia no lugar errado, está certo porque é carnaval."

Já nos olhos, a dica é usar a criatividade e ousar. "Aposte nos brilhos, folhas de ouro, pedrinhas. Aproveite e use sombras coloridas, chamativas e neons, ótimas para a ocasião. É carnaval, está tudo liberado no quesito maquiagem", diz Luiza Castro.

AS MAKES

No Camarote P12, a analista de desenvolvimento humano Bianca Rocha apostou nas pedras.

Bianca Rocha, analista de desenvolvimento humano, apostou na maquiagem composta por pedras Crédito: Guilherme Sillva

Já no Camarote Absolut, a professora Lilia Miranda optou por brilho de estrela na make ao redor dos olhos. Escolha feita também pelo cabeleireiro Everton Gastalld.

Lilia Miranda optou por brilho de estrela na make ao redor dos olhos Crédito: Guilherme Sillva

Everton Gastalld também optou pelo brilho ao redor dos olhos Crédito: Guilherme Sillva

A enfermeira Cintia Bittencourt, por sua vez, escolheu uma maquiagem feita com pedras. "Eu que fiz. Fui colando as pedras e criando na hora", enfatiza.