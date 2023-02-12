Glitter colorido e pedrarias: maquiagens que bombaram no Carnaval de Vitória

Quando o assunto é maquiagem, muito brilho e cores marcaram os rostos dos foliões que curtiram a segunda noite dos desfiles das escolas de samba de Vitória, no Sambão do Povo.
Nos camarotes espalhados pela avenida, produções cheias de personalidade e um toque a mais de diversão. O sábado (11) na passarela do samba foi destacado pela criatividade.
A maquiadora Luiza Castro aposta nos delineadores. "A dica é se jogar no brilho, aplicando em todo globo ocular, pálpebra ou no lugar que você quiser, até na bochecha. O brilho, por mais que caia no lugar errado, está certo porque é carnaval."
Já nos olhos, a dica é usar a criatividade e ousar. "Aposte nos brilhos, folhas de ouro, pedrinhas. Aproveite e use sombras coloridas, chamativas e neons, ótimas para a ocasião. É carnaval, está tudo liberado no quesito maquiagem", diz Luiza Castro.
AS MAKES
No Camarote P12, a analista de desenvolvimento humano Bianca Rocha apostou nas pedras.
Já no Camarote Absolut, a professora Lilia Miranda optou por brilho de estrela na make ao redor dos olhos. Escolha feita também pelo cabeleireiro Everton Gastalld.
A enfermeira Cintia Bittencourt, por sua vez, escolheu uma maquiagem feita com pedras. "Eu que fiz. Fui colando as pedras e criando na hora", enfatiza.