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BBB 23: 'Tinha um muro de Berlim na casa', diz Paula após eliminação

Ex-sister que saiu no paredão nesta terça-feira comentou que divisão na casa prejudicou seu jogo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 08:01

Paula diz que 'tinha um muro de Berlim na casa' do BBB23, durante café com Ana Maria, no Mais Você
Paula diz que 'tinha um muro de Berlim na casa' do BBB23, durante café com Ana Maria, no Mais Você Crédito: Globo
Paula foi a quarta eliminada do Big Brother Brasil 23 na noite desta terça-feira, 14. A ex-sister deixou o reality show da Globo com 72,5% dos votos.
Na manhã desta quarta-feira, 15, a paraense foi entrevistada no Café da Manhã com Eliminado, no Mais Você. No papo com a Ana Maria Braga, ela comentou sobre a divisão de grupos na casa, o conflito com Cristian e sua fala polêmica sobre Juliette.
A biomédica opinou que "tinha um muro de Berlim na casa" uma vez que a divisão dos grupos na casa era intensa e, para ela, foi essa rivalidade que pode ter prejudicado seu jogo.
"Eu tinha noção que essa divisão de grupos podia ser ruim. Só que ficou pior quando eu disse que não votava no Cristian, porque levantou uma guerra no meu grupo", disse.
"Tinha um muro de Berlim na casa e, a partir desse momento, perdemos nossa individualidade, era sufocante", acrescentou.

REJEIÇÃO APÓS FALA SOBRE JULIETTE

A ex-integrante da Casa de Vidro recebeu a maior rejeição até o momento. Ana Maria apontou que a mobilização dos cactos, fãs de Juliette, pode ter sido um dos fatores para isso.
Isso porque, durante um Jogo da Discórdia, ela disse para Marília que ela não deveria imitar a trajetória de "pobre e sofrida" de Juliette. A fala foi criticada pelos espectadores.
"Não quis diminuir a Juliette, porque também sou fã dela. Quis dizer que não tinha como ela seguir a mesma trajetória, queria colocar a Marília no lugar dela", explica.

CONFLITO COM CRISTIAN

No último domingo, 12, após a formação do paredão, Paula soube de Sarah que Cristian a usava para obter informações para o grupo rival e chegou a ameaçar 'arrancar a cabeça' do brother, o que fez a equipe do empresário emitir nota de repúdio às falas da Sister.
"Para mim, ele dizia que não se sentia confortável no grupo dele. Fui querer acolher o Cristian e ele estava com essa estratégia, quando eu descobri tive uma explosão de raiva", afirma.
"Hoje, meu aprendizado é: não confie todo mundo e avalie antes de depositar toda sua confiança em alguém", enfatiza.

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