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Pedro Scooby detalha equipe com feminista em processo contra Luana Piovani

Pedro Scooby detalha equipe com feminista em processo contra Luana Piovani
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 14:44

Pedro Scooby detalha equipe com feminista em processo contra Piovani: ‘Vou deixar com quem sabe’
Pedro Scooby detalha equipe com feminista em processo contra Piovani: ‘Vou deixar com quem sabe’ Crédito: Instagram/@pedroscooby
O conflito familiar entre Luana Piovani e Pedro Scooby segue com um processo do surfista contra a atriz, com quem teve três filhos, Dom, Ben e Liz. Nesta terça-feira, 14, ele deu alguns detalhes sobre a equipe que está o ajudando no caso. No Instagram, Scooby contou que voltará para Portugal nesta semana para ver as crianças, como prometido a elas. "A gente está em um momento de cuidar da minha família, minha saúde mental, das crianças, do meu joelho também...", listou.
Para se dedicar somente às prioridades, o surfista revelou estar com uma equipe especialista em direitos humanos, incluindo uma psicóloga forense feminista, para seguir com o processo. "Vou deixar esse assunto com quem sabe, para resolver tudo da melhor forma possível. No final, as crianças estão sofrendo mais. É triste. A gente tem que evitar isso", declarou.

A BRIGA ENTRE LUANA E SCOOBY

Vale ressaltar que em meio às últimas polêmicas, essa não é a primeira vez que os desentendimentos entre Luana e Scooby sobre a criação dos filhos vem a público. As discussões começaram, na verdade, em 2019, quando o surfista anunciou seu relacionamento com Anitta. À época, a atriz disse que o ex não compareceu ao aniversário dos gêmeos Ben e Liz.
Recentemente, ela fez diversas publicações em que o acusava de não querer pagar apropriadamente a pensão das crianças. Em janeiro, Luana Piovani disse que o surfista abriu um processo contra ela em Portugal e que se deparou, até mesmo, com fotos dela em que aparecia nua.
A defesa do atleta alegou que ele teria interesse em resolver o conflito de forma "amigável" através de advogados. Além disso, Scooby compartilhou um pronunciamento em que dizia que a artista havia descumprido uma decisão judicial de não expor os filhos.

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