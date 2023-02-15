Débora Nascimento recebe declaração e posta foto com novo namorado

No Instagram, Débora Nascimento compartilhou um registro dos dois: "A vida é meu presente". Crédito: Instagram/@debranascimento

Nesta terça-feira (14), o amor invadiu as redes sociais! No dia de São Valentim, santo que dá nome ao Dia dos Namorados em países como o Estados Unidos e o Canadá, internautas aproveitaram para se declararem e até assumirem um relacionamento.

E teve atriz global que também ganhou aquele post apaixonado: Débora Nascimento foi marcada em um carrossel pelo modelo mineiro Alex Cunha. Na legenda das seis fotos que registram momentos entre os dois, ele citou a amada e comemorou o 'Valentine's Day'.

"Nunca vou querer te conquistar, pois você não é território para ninguém. Quero apenas dividir o que já somos. Ser, viver e amar ?", escreveu.

Os comentários ficaram recheados de emojis de coração e carinhas apaixonadas. A atriz deixou sua resposta por lá: "existir com vc ❤️ somos soma".

No seu próprio perfil no Instagram, Débora também compartilhou um registro dos dois: "A vida é meu presente". Onde o mineiro respondeu: "… e você é o presente que a vida me deu ❤️‍?".

Essa não é a primeira postagem dos dois nas redes sociais. No dia 16 de janeiro, eles assumiram o relacionamento publicamente quando Alex postou uma foto do casal em um carrossel agradecendo pela oportunidade de desfilar para a marca Giorgio Armani na Fashion Week, em Milão, na Itália.