Tainá Militão anuncia gravidez do primeiro filho com Éder Militão

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:44
A influenciadora Tainá Militão, casada com o jogador Éder Militão, do Real Madrid, anunciou, na noite desta sexta-feira (20), que está grávida.
A novidade foi compartilhada nas redes sociais da influenciadora. Em vídeo, o casal aparece segurando o exame de ultrassom e celebrando a chegada do bebê.
Tainá MilitãoInfluenciadora
Ela revelou que a família agora conta com seis integrantes. "nesta sexta-feira (20), com o coração cheio de amor, a gente conta: agora somos 6."
A influenciadora comemorou a chegada do bebê com uma mensagem de carinho. "Mais um pedacinho nosso chegando para transformar tudo e nos lembrar do que realmente importa. Bem-vindo(a), nosso grande amor", completou.
O bebê será o primeiro filho do casal. Tainá já é mãe de Helena e Matteo, frutos do relacionamento com o jogador Léo Pereira. Éder, por sua vez, é pai de Cecília, filha da influenciadora digital Karoline Lima.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta