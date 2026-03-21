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Tainá Militão anuncia gravidez do primeiro filho com Éder Militão

Em um vídeo postado nas redes sociais, influenciadora revelou que está grávida do jogador do Real Madrid

Publicado em 21 de março de 2026 às 09:44

A influenciadora Tainá Militão, casada com o jogador Éder Militão, do Real Madrid, anunciou, na noite desta sexta-feira (20), que está grávida.

A novidade foi compartilhada nas redes sociais da influenciadora. Em vídeo, o casal aparece segurando o exame de ultrassom e celebrando a chegada do bebê.

A vida foi acontecendo e, sem a gente perceber, Deus estava escrevendo mais um capítulo da nossa história. Tainá Militão Influenciadora

Tainá Militão anuncia gravidez do primeiro filho com Éder Militão Crédito: Reprodução/Instagram

Ela revelou que a família agora conta com seis integrantes. "nesta sexta-feira (20), com o coração cheio de amor, a gente conta: agora somos 6."

A influenciadora comemorou a chegada do bebê com uma mensagem de carinho. "Mais um pedacinho nosso chegando para transformar tudo e nos lembrar do que realmente importa. Bem-vindo(a), nosso grande amor", completou.

O bebê será o primeiro filho do casal. Tainá já é mãe de Helena e Matteo, frutos do relacionamento com o jogador Léo Pereira. Éder, por sua vez, é pai de Cecília, filha da influenciadora digital Karoline Lima.

Assista ao vídeo:

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