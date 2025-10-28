Dulce Maria anuncia que está grávida de segundo filho com produtor

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:17
A cantora e atriz mexicana Dulce Maria, 39, anunciou que está grávida de seu segundo filho na noite desta segunda-feira (27).
Anúncio foi feito em reportagem especial divulgado pela revista Marie Claire México. "Este momento representa um símbolo de amor e gratidão", disse a artista sobre a gravidez.
Ex-integrante do RBD comemora 35 anos de carreira. Ela é casada com o produtor de cinema Paco Álvarez desde 2019. María Paula, 4, é a primeira filha do casal e completará cinco anos em novembro.
