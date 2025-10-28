Grávida

Dulce Maria anuncia que está grávida de segundo filho com produtor

Anúncio foi feito em reportagem especial divulgado pela revista Marie Claire México

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:17

Dulce Maria anuncia que está grávida novamente Crédito: Reprodução/Instagram/@dulcemaria

A cantora e atriz mexicana Dulce Maria, 39, anunciou que está grávida de seu segundo filho na noite desta segunda-feira (27).

Anúncio foi feito em reportagem especial divulgado pela revista Marie Claire México. "Este momento representa um símbolo de amor e gratidão", disse a artista sobre a gravidez.

Ex-integrante do RBD comemora 35 anos de carreira. Ela é casada com o produtor de cinema Paco Álvarez desde 2019. María Paula, 4, é a primeira filha do casal e completará cinco anos em novembro.

Este vídeo pode te interessar