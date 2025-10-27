Celebridades

Vini Jr esconde o rosto em foto com Virginia Fonseca nas redes sociais durante viagem

Camisa 7 do Real Madrid e a influenciadora estavam juntos em Mônaco com amigos no momento da publicação do registro

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:58

Vini Jr e Virgínia com amigos em restaraunte na França Crédito: Reprodução Instagram/Vini Jr

Pedro Paulo Rocha

Um dia depois de se envolver em uma discussão com o técnico Xabi Alonso após ser substituído no clássico entre Real Madrid e Barcelona, Vinícius Júnior voltou a ser assunto. Desta vez, fora dos gramados. Nesta segunda-feira (27), a influenciadora Virginia Fonseca publicou uma foto em que o atacante aparece parcialmente encoberto com uma toalha durante uma viagem a Mônaco, no distrito de Monte Carlo.

A influencer fez uma brincadeira sobre o movimento do jogador na postagem em seu Instagram oficial. Na legenda, ela escreveu “Mim acher” (Me ache), já que não era possível ver o rosto do atleta, por mais que ele estivesse presente na foto.

Essa foi a primeira interação pública do casal.

Virginia viaja à Espanha e acompanha jogo do Real Madrid

A influenciadora Virginia Fonseca chegou a Madrid na sexta-feira (24), um dia após comemorar o aniversário de três anos da filha, Maria Flor, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe.

No domingo (25), ela assistiu ao clássico entre Real Madrid e Barcelona, válido pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu. Esta foi a quarta viagem de Virginia à capital espanhola desde que passou a se encontrar com o jogador Vinícius Júnior.

Crise pública antecedeu retomada do relacionamento

Virginia e Vinícius foram vistos juntos pela primeira vez em Marbella, no litoral espanhol, ao desembarcarem de um iate. No início de outubro, o relacionamento enfrentou uma crise após uma modelo divulgar mensagens atribuídas ao jogador.

Na ocasião, Virginia declarou publicamente que estava apenas conhecendo o atleta, mas decidiu encerrar o contato após o episódio. Dias depois, Vinícius fez um pedido de desculpas público, e a influenciadora decidiu dar uma segunda chance ao camisa 7.

Vini Jr protagonizou cena polêmica durante partida

O jogador não entendeu o motivo da substituição. Crédito: Oscar del Pozo / AFP

Durante o clássico do último domingo (26), Vinícius Júnior demonstrou irritação ao ser substituído pelo técnico Xabi Alonso, aos 26 minutos do segundo tempo. O atacante deixou o campo visivelmente contrariado, foi direto para o vestiário e, minutos depois, retornou para o banco de reservas, onde permaneceu até o fim da partida.

Apesar de toda a tensão, o jogo terminou positivo para o Real Madrid. A equipe venceu o Barcelona por 2x1, com gols de Jude Bellingham e Kylian Mbappé para a equipe da capital espanhola e Fermin Lopez para o time catalão. O duelo ainda terminou com uma expulsão de cada lado, os jogadores Pedri e Andriy Lúnin levaram cartão vermelho já nos minutos finais do confronto.

