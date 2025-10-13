Famosos

Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a conversar após fim do relacionamento

A divulgação de supostas conversas entre o jogador e a modelo Day Magalhães motivou o fim do envolvimento entre os dois

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:02

Vini Jr. e Virginia. e Virginia Crédito: Reprodução/Instagram/@vinijr/@virginia

O atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, e a dona da We Pink, Virgínia Fonseca, estavam vivendo um romance, que acabou na semana passada, após conversas do atleta com uma modelo serem reveladas.

Em entrevista ao Portal LeoDias neste sábado (11), a ex-mulher de Zé Felipe foi questionada sobre a possibilidade de uma reconciliação entre os dois.

"Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver. A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha... E se for para ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver", respondeu.

A influenciadora digital ainda disse que o atleta teve uma "atitude de homem" em lhe pedir desculpas publicamente. "Achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci ele pelo texto."

Entenda o romance entre Vini Jr e Virginia

Após alguns meses solteira - Virginia Fonseca se separou de Zé Felipe em maio - a influenciadora iniciou um affair com o jogador de futebol.

Nas redes sociais, ela deu pistas sobre este novo relacionamento e chegou a aparecer com uma camisa do Real Madrid assinada por Vini.

Mas a história chegou ao fim, e com repercussão pública.

O motivo da separação teria sido uma troca de mensagens entre Vini Jr. e outra influenciadora, divulgada pelo colunista Leo Dias. Em uma conversa no WhatsApp, Vini elogia a influenciadora Day Magalhães e os dois combinam encontros na Espanha.

Em uma das capturas de tela divulgadas, o jogador reagiu a um vídeo publicado por Day no status do WhatsApp, e, em seguida, disse que estava na Coreia do Sul - país onde a Seleção Brasileira se concentrava para um amistoso. Ela disse que estava nas Ilhas Maldivas.

Com mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, Day Magalhães se descreve como "designer influencer" e costuma usar a rede social para divulgar suas viagens. Ela tem registros em locais como Roma, Londres, Paris, Copenhagen, Suíça, Dubai, Grécia e outros.

Este vídeo pode te interessar