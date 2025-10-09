Fim

Vini Jr. se pronuncia sobre fim do namoro com Virginia: "Me descuidei"

'Não tenho vergonha de assumir que me descuidei', diz jogador. 'Já acabou antes de começar', lamenta influenciadora

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 08:52

Vini Jr. e Virginia. e Virginia Crédito: Reprodução/Instagram/@vinijr/@virginia

O namoro vapt-vupt de Virginia Fonseca e Vinícius Junior mal começou e já terminou.

"A gente conversou e tá tudo certo", falou Virginia em entrevista ao portal Leo Dias. Ela disse que o jogador pediu desculpas pelos supostos prints de conversas com outra mulher. "Já acabou antes de começar", disse a influenciadora.

"A gente estava só se conhecendo, não tinha nada sério. Mas aconteceu isso e cada um segue sua vida. Desejo sucesso para ele, cada um na sua caminhada", falou. Questionada se chegou a acreditar que poderia dar certo, ela respondeu que sim "A gente acredita, né? Até que prove o contrário, a gente está acreditando."



"Mas está tudo certo, maravilhoso, incrível. Vamos focar agora no Carnaval, nas minhas filhas. Não vou mentir, estava feliz. E é isso o que importa, ser feliz", disse.

'ME DESCUIDEI'

Após a entrevista de Virginia, Vini Jr. também decidiu se pronunciar em suas redes sociais. "Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente, vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir", escreveu.

"A Virgínia é uma mulher incrível, uma mãe admirável e alguém por quem tenho um carinho e respeito enormes. Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madri para me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera", completou.

"Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei. Por isso, quero pedir desculpas publicamente, com o coração aberto, porque entendi que relação de verdade só existe quando há respeito, confiança e transparência. A ideia agora é zerar tudo. Sem mentiras, sem brigas, sem máscaras. Com muito amor, carinho e respeito", concluiu Vini.

Vini Jr. fez um story se desculpando publicamente sobre caso com Virginia Crédito: Reprodução/Instagram/@vinijr

