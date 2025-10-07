Fim do romance

Virginia confirma fim do envolvimento com Vini Jr após polêmica

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:59

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca confirmou que não tem mais nada com o jogador de futebol Vinícius Júnior, o Vini Jr. O anúncio foi feito nesta terça-feira (7), durante conversa com o jornalista Léo Dias, exibida no programa Melhor da Tarde, da Band.

Segundo Virginia, ela e o atacante estavam apenas se conhecendo, mas a situação mudou depois que a modelo Day Magalhães divulgou prints de conversas privadas com o atleta. “Não tem mais nada. Cada um vai seguir o seu caminho”, disse a influenciadora.

O que aconteceu

Na segunda-feira (6), Léo Dias revelou mensagens trocadas entre Vini Jr. e Day Magalhães. Nos prints, o jogador elogia a modelo e combina encontros na Espanha, onde atua pelo Real Madrid.

A repercussão tomou conta das redes sociais, gerando especulações sobre o envolvimento do atleta com Virginia. Procurada pelo colunista, a influenciadora fez questão de esclarecer a situação.

“A gente não tinha nada sério”, destacou a assessoria de Virginia.

Linha do tempo do romance

Julho de 2025: rumores de aproximação começam durante a festa de aniversário de Vini Jr., no Rio de Janeiro, com presença de Virginia.

Agosto e setembro: surgem boatos de encontros discretos entre os dois.

Outubro de 2025: Day Magalhães expõe prints de conversas com Vini Jr.; Virginia confirma fim da relação.

Repercussão nas redes

O assunto rapidamente entrou entre os mais comentados no X (antigo Twitter). Enquanto parte dos internautas defendeu Virginia por “não aceitar desrespeito”, outros ironizaram a curta duração do envolvimento entre a influenciadora e o jogador.

Apesar do término precoce, o caso mostra mais uma vez como a vida pessoal de celebridades brasileiras segue sendo acompanhada em tempo real pelo público, e, muitas vezes, definida pela força das redes sociais.

