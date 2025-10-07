Virginia confirma fim do envolvimento com Vini Jr após polêmica

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 17:59
A influenciadora e empresária Virginia Fonseca confirmou que não tem mais nada com o jogador de futebol Vinícius Júnior, o Vini Jr. O anúncio foi feito nesta terça-feira (7), durante conversa com o jornalista Léo Dias, exibida no programa Melhor da Tarde, da Band.
Segundo Virginia, ela e o atacante estavam apenas se conhecendo, mas a situação mudou depois que a modelo Day Magalhães divulgou prints de conversas privadas com o atleta. “Não tem mais nada. Cada um vai seguir o seu caminho”, disse a influenciadora.
Na segunda-feira (6), Léo Dias revelou mensagens trocadas entre Vini Jr. e Day Magalhães. Nos prints, o jogador elogia a modelo e combina encontros na Espanha, onde atua pelo Real Madrid.
A repercussão tomou conta das redes sociais, gerando especulações sobre o envolvimento do atleta com Virginia. Procurada pelo colunista, a influenciadora fez questão de esclarecer a situação.
“A gente não tinha nada sério”, destacou a assessoria de Virginia.
O assunto rapidamente entrou entre os mais comentados no X (antigo Twitter). Enquanto parte dos internautas defendeu Virginia por “não aceitar desrespeito”, outros ironizaram a curta duração do envolvimento entre a influenciadora e o jogador.
Apesar do término precoce, o caso mostra mais uma vez como a vida pessoal de celebridades brasileiras segue sendo acompanhada em tempo real pelo público, e, muitas vezes, definida pela força das redes sociais.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta