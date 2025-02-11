Filha de Ludmilla ganha presente especial de Vini Jr.; saiba o que é

O Numanice #3, da cantora Ludmilla Crédito: Marcela Sampaio

O jogador do Real Madrid deu de presente um uniforme completo do time. O uniforme veio autografado: "Para Zuri. Beijos com muito carinho do Titio Vini Jr.".

Ludmilla mostrou o presente em um story no seu perfil no Instagram, onde comentou: "Fico derretida, gente".

Brunna e Ludmilla revelaram a gravidez em novembro do ano passado durante um show do Numanice, em São Paulo. A escolha do casal foi pelo método de fertilização in vitro, no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois ele é transferido para o útero.