No BBB 25, Ludmilla revela nome da filha com Brunna Gonçalves

Ludmilla anuncia a gravidez dela com a Brunna Crédito: Instagram/Reprodução

A cantora Ludmilla agitou o início da primeira festa do BBB 25 na noite desta sexta-feira, 17. Ela aproveitou a vitrine para fazer um anúncio. Contou aos brothers e sisters, em primeira-mão, o nome que ela e a ex-BBB Brunna Gonçalves escolheram para a sua filha.

Brunna fez uma breve participação no show ao lado de Ludmilla. "A gente estava muito indecisa de qual seria o nome, mas a gente acabou de escolher e apresento a vocês a nossa querida Zuri, princesa da mamãe", revelou Ludmilla no palco do BBB 25.

As mamães buscaram inspiração no idioma suaíli, falado em países da África Oriental, como Quênia, Uganda, Moçambique e na República Democrática do Congo. No idioma, existe a palavra "nzuri", que significa "linda", "bonita". Ao aportuguesar, o nome perdeu o "n" inicial.