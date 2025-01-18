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No BBB 25, Ludmilla revela nome da filha com Brunna Gonçalves

Ludmilla revela o nome da primeira filha durante show realizado no BBB 25; sua esposa, Brunna Gonçalves, está grávida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 11:44

Ludmilla anuncia a gravidez dela com a Brunna
Ludmilla anuncia a gravidez dela com a Brunna Crédito: Instagram/Reprodução
A cantora Ludmilla agitou o início da primeira festa do BBB 25 na noite desta sexta-feira, 17. Ela aproveitou a vitrine para fazer um anúncio. Contou aos brothers e sisters, em primeira-mão, o nome que ela e a ex-BBB Brunna Gonçalves escolheram para a sua filha.
Brunna fez uma breve participação no show ao lado de Ludmilla. "A gente estava muito indecisa de qual seria o nome, mas a gente acabou de escolher e apresento a vocês a nossa querida Zuri, princesa da mamãe", revelou Ludmilla no palco do BBB 25.
As mamães buscaram inspiração no idioma suaíli, falado em países da África Oriental, como Quênia, Uganda, Moçambique e na República Democrática do Congo. No idioma, existe a palavra "nzuri", que significa "linda", "bonita". Ao aportuguesar, o nome perdeu o "n" inicial.
Brunna e Ludmilla revelaram a gravidez em novembro do ano passado durante um show do Numanice, em São Paulo. A escolha do casal foi pelo método de fertilização in vitro, no qual a fecundação do óvulo com o espermatozoide é feita em ambiente laboratorial e depois transferida para o útero.

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