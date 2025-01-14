Ludmilla reúne 9 mil pessoas no Numanice #3 em Guarapari; veja fotos
Publicado em
14 jan 2025 às 11:43
A cantora Ludmilla na apresentação do Numanice #3, em Guarapari Crédito: Marcela Sampaio
Neste sábado (11), o Brava Beach Club, em Guarapari, recebeu nove mil pessoas que esperavam por um dos eventos mais aguardados do verão: o Numanice #3, da cantora Ludmilla. A cantora se apresentou por quase quatro horas em uma celebração que uniu música, energia e momentos de pura conexão com os fãs. Depois de agitar o club com pagode, ela voltou na versão funk e transformou a casa num grande baile.
Os produtores Saulo britto, Pedro Braun e Rafael lobo posam com Giulia Moussallem e Lucas Silva durante o Numanice, no ú sábado (11), no Brava Beach Club, em GuarapariCrédito: Marcela Sampaio
Numanice #3, da cantora LudmillaCrédito: Marcela Sampaio
Numanice #3, da cantora LudmillaCrédito: Marcela Sampaio