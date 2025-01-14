Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Ludmilla reúne 9 mil pessoas no Numanice #3 em Guarapari; veja fotos

Publicado em
14 jan 2025 às 11:43
o Numanice #3, da cantora Ludmilla
A  cantora Ludmilla na apresentação do Numanice #3, em Guarapari  Crédito: Marcela Sampaio
Neste sábado (11), o Brava Beach Club, em Guarapari, recebeu nove mil pessoas que esperavam por um dos eventos mais aguardados do verão: o Numanice #3, da cantora Ludmilla. A cantora se apresentou por quase quatro horas em uma celebração que uniu música, energia e momentos de pura conexão com os fãs. Depois de agitar o club com pagode, ela voltou na versão funk e transformou a casa num grande baile.
Os produtores Saulo britto, Pedro Braun e Rafael lobo posam com Giulia Moussallem e Lucas Silva durante o Numanice, no último sábado (11), no Brava Beach Club, em Guarapari
Os produtores Saulo britto, Pedro Braun e Rafael lobo posam com Giulia Moussallem e Lucas Silva durante o Numanice, no ú sábado (11), no Brava Beach Club, em Guarapari Crédito: Marcela Sampaio
o Numanice #3, da cantora Ludmilla
 Numanice #3, da cantora Ludmilla Crédito: Marcela Sampaio
o Numanice #3, da cantora Ludmilla
Numanice #3, da cantora Ludmilla Crédito: Marcela Sampaio

Veja Também

Ludmilla, Léo Santana, Lauana Prado e Zé Ramalho agitam o sábado (11)

Ludmilla e Brunna distribuem cestas básicas em Duque de Caxias

Ludmilla anuncia gravidez da esposa, Brunna Gonçalves

A Gazeta integra o

Saiba mais
Ludmilla Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança