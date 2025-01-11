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Agenda cultural

Ludmilla, Léo Santana, Lauana Prado e Zé Ramalho agitam o sábado (11)

E não para por aí! O dia ainda conta com shows em Aracruz, festas, cinema, diversão em shoppings, música ao vivo e mais
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 11 de Janeiro de 2025 às 08:00

Shows

Léo Santana e Lauana Prado

Show de Léo Santana e Lauana Prado na P12. Horário: 22h. Ingressos: R$ 300 (inteira), R$ 150 (meia), R$ 160 (meia solidária), no Brasil Ticket e Q2.. Endereço: Rod. do Sol, Km 26, Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari.

Fala Zé

Com Falamansa e Zé Ramalho no Mais. Horário: 22h. Ingressos: R$ 110 (pista) e R$ 170 (camarote), no Brasil Ticket. Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110 - Meaípe, Guarapari.

Numanice

Com Ludmilla no Brava Beach Club. Horário: 15h. Ingressos: R$ 400 (inteira front stage), R$ 200 (meia/front stage), R$ 650 (open bar), no Zig Tickets. Endereço: Av. Meaípe, Enseada Azul, Guarapari.

Barra do Sahy

Com Michele Freire (20h30) e Glauco (23h) na Barra do Sahy, em Aracruz. Entrada gratuita. 

Barra do Riacho

Com Deivid Murilo (20h30) e Banda 10 (23h) em Barra do Riacho, Aracruz. Entrada gratuita.

Santa Cruz

Com Larissa e Emanuel (20h30) e Gabriela Ávila (23h) em Santa Cruz, Aracruz. Entrada gratuita.

Tomate

Show gratuito de Andrea Nery (às 20h) e Tomate (às 22h) na Arena de Verão. Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.

Joelma - Gravação do DVD "Isso é Calypso Tour"

Show com participação de Alemão do Forró e Rossy War, às 15h, na Praça do Papa. Avenida Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: lebillet.com.br. 

Especial

Cine Beco

Com 12 sessões gratuitas de cinema nos bairros Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bomfim e Itararé, até 16 de janeiro. Hoje: sessão jovem, às 18h30, na escadaria Rubens Santana, próximo à praça do Bairro Floresta. Filmes: Periferia Sem Mãe e Firmina.

Festas e baladas

Curtindo a Vida

Com Sambasoul, Pagode do Abreu, Nanzin, Tibery e ML da Vila no Oasis Beach Club. Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia), R$ 40 (meia solidária) pelo site Zig.Tickets. Horário: 19h. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória , Espírito Santo.

Verão Mex 2025

Com Simplicidade do Samba, Luccas e Fellipe, Jess e DJ Bigno no Mex. Horário: 19h. Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 60 (camarote), pelo site Zig.Tickets. Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari.

Mãe Joana

Com Samba Jr. e D'Moleque no Encontro da Ilha, a partir das 17h. Ingressos: R$ 30 (antecipado) e R$ 35 (na hora). Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória

O Grande Duelo

O maior duelo de equipes de som do Espírito Santo com as equipes no Embraza. Ingressos disponíveis no site Zig.Tickets. Horário: 21h. Avenida Mário Gurgel, 260, Jardim América, Cariacica.

Pike MTG

Com Barol Beats, Karolla, Alê, Jexxca e Cadu na A Selva, a partir das 22h. Ingressos: R$ 25 no Zig.Tickets. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.

Boom - A Festa

Com Allan Natal, Junyo, Nicolu, Thommaz no Let's de Guarapari. Horário: a partir das 23h. Ingressos pelo site Zig.Tickets. Rua João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari.

Bailão Nerd

Festa com Djs, abertura de animes, Pop, Rock, Kpop, J- Rock, Funk e muito mais. Horário: a partir das 22h. Ingressos: R$ 35, pelo site Sympla. Local: Correria Music Bar. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

2k

Com Larux, Menário, Donat, Rica Monti na Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 30 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Baixaria

Com Priklinha, Vinni Tosta, Sheep, Sabino e Cris, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.

Barlavento

Com DJ GG, Mônica Lombardi e Havi no Barlavento, a partir das 19h. Entrada: R$ 25 até às 21h. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Jah Brizz!

Com Plantada (reggae) no Brizz. Horário: 19h. Ingressos: R$ 20, pelo site Zig.Tickets. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.

Samba I Love

Com Primeira Classe, Muleke 027 e Pratikerê no Gordinho Sambão, às 21h. Pista gratuita até às 23h. Gordinho Sambão, Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.

Gordinho Praia do Canto

Com Primeira Classe e Leozinho no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 23h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.

Festival Matilha Punk

Com Trash no Star, Alerta Vermelho, Madallena e Noite Aperto na Casa Caipora, a partir das 17h. Rua Nestor Gomes, 168, Centro de Vitória.

Repique Samba Lounge

Com Primeira Classe e Curtição no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30 até às 19h. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.

Música ao vivo

Raimundo Machado

Com Raimundo Machado (samba e choro), a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Fixer

Com Fixer no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória

Grupo 3 elementos

Com Grupo 3 elementos no Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Pop & Brasilidades

Com Lilian Lomeu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.

Quiosque 11 – Mel e Marinho

Festa com o grupo Já Gamei. No Quiosque 11, a partir das 16h. Quiosque 11, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Samba no Recanto

Samba no Recanto com dose dupla de drinques selecionados, a partir das 17h. Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória.

Som no Praia

Show ao vivo com Felipe Pelissari. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito.

Exposições

Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts

Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: a partir de 11/01. Evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro).

A era da Imagem Analógica

Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Gênesis

A mostra apresenta instalações fotográficas inspiradas nas 7 etapas da criação do mundo segundo o Gênesis, refletindo sobre as realidades das comunidades do Quadro, Cabral, Jesus de Nazareth, Inhanguetá e Grande Vitória. Período de visitação: até 25 de janeiro de 2025. Horários: Segunda a sexta, das 09 às 18h. Quartas-feiras, das 10h às 20h. Sábados e Feriados, das 10h às 16h. Classificação: Livre para todos os públicos. Entrada gratuita. Local: Galeria Homero Massena - Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Horários: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h. Ingressos: R$ 129,90 por uma hora (máximo de 6 pessoas por pista). Reservas: (27) 99830-9478. Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.

Diversão na Praça

Oficina de máscara de porquinho; Estátua; Porquinho sai da toca; Pula-pula. Data: Sábado (11). Horário: 17h às 20h. Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90.

Chão é Lava

Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2 Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos.

Circuito Galinha Pintadinha

Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos.

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Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

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