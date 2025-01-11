Ludmilla, Léo Santana, Lauana Prado e Zé Ramalho agitam o sábado (11)

Shows
Léo Santana e Lauana Prado
Show de Léo Santana e Lauana Prado na P12. Horário: 22h. Ingressos: R$ 300 (inteira), R$ 150 (meia), R$ 160 (meia solidária), no Brasil Ticket e Q2.. Endereço: Rod. do Sol, Km 26, Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari.
Fala Zé
Com Falamansa e Zé Ramalho no Mais. Horário: 22h. Ingressos: R$ 110 (pista) e R$ 170 (camarote), no Brasil Ticket. Endereço: Rua Gilda Leal, nº 110 - Meaípe, Guarapari.
Numanice
Com Ludmilla no Brava Beach Club. Horário: 15h. Ingressos: R$ 400 (inteira front stage), R$ 200 (meia/front stage), R$ 650 (open bar), no Zig Tickets. Endereço: Av. Meaípe, Enseada Azul, Guarapari.
Barra do Sahy
Com Michele Freire (20h30) e Glauco (23h) na Barra do Sahy, em Aracruz. Entrada gratuita.
Barra do Riacho
Com Deivid Murilo (20h30) e Banda 10 (23h) em Barra do Riacho, Aracruz. Entrada gratuita.
Santa Cruz
Com Larissa e Emanuel (20h30) e Gabriela Ávila (23h) em Santa Cruz, Aracruz. Entrada gratuita.
Tomate
Show gratuito de Andrea Nery (às 20h) e Tomate (às 22h) na Arena de Verão. Avenida Dante Michelini, 15700, Mata da Praia, Vitória.
Joelma - Gravação do DVD "Isso é Calypso Tour"
Show com participação de Alemão do Forró e Rossy War, às 15h, na Praça do Papa. Avenida Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: lebillet.com.br.
Especial
Cine Beco
Com 12 sessões gratuitas de cinema nos bairros Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bomfim e Itararé, até 16 de janeiro. Hoje: sessão jovem, às 18h30, na escadaria Rubens Santana, próximo à praça do Bairro Floresta. Filmes: Periferia Sem Mãe e Firmina.
Festas e baladas
Curtindo a Vida
Com Sambasoul, Pagode do Abreu, Nanzin, Tibery e ML da Vila no Oasis Beach Club. Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia), R$ 40 (meia solidária) pelo site Zig.Tickets. Horário: 19h. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória , Espírito Santo.
Verão Mex 2025
Com Simplicidade do Samba, Luccas e Fellipe, Jess e DJ Bigno no Mex. Horário: 19h. Ingressos: R$ 40 (pista), R$ 60 (camarote), pelo site Zig.Tickets. Rua Atenas, 134, Praia do Morro, Guarapari.
Mãe Joana
Com Samba Jr. e D'Moleque no Encontro da Ilha, a partir das 17h. Ingressos: R$ 30 (antecipado) e R$ 35 (na hora). Avenida Dante Michelini, 4740 - Jardim Camburi, Vitória
O Grande Duelo
O maior duelo de equipes de som do Espírito Santo com as equipes no Embraza. Ingressos disponíveis no site Zig.Tickets. Horário: 21h. Avenida Mário Gurgel, 260, Jardim América, Cariacica.
Pike MTG
Com Barol Beats, Karolla, Alê, Jexxca e Cadu na A Selva, a partir das 22h. Ingressos: R$ 25 no Zig.Tickets. Rua Sete de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Boom - A Festa
Com Allan Natal, Junyo, Nicolu, Thommaz no Let's de Guarapari. Horário: a partir das 23h. Ingressos pelo site Zig.Tickets. Rua João de Barro, 315, Nova Guarapari, Guarapari.
Bailão Nerd
Festa com Djs, abertura de animes, Pop, Rock, Kpop, J- Rock, Funk e muito mais. Horário: a partir das 22h. Ingressos: R$ 35, pelo site Sympla. Local: Correria Music Bar. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
2k
Com Larux, Menário, Donat, Rica Monti na Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 30 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Baixaria
Com Priklinha, Vinni Tosta, Sheep, Sabino e Cris, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Barlavento
Com DJ GG, Mônica Lombardi e Havi no Barlavento, a partir das 19h. Entrada: R$ 25 até às 21h. Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Jah Brizz!
Com Plantada (reggae) no Brizz. Horário: 19h. Ingressos: R$ 20, pelo site Zig.Tickets. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Samba I Love
Com Primeira Classe, Muleke 027 e Pratikerê no Gordinho Sambão, às 21h. Pista gratuita até às 23h. Gordinho Sambão, Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Primeira Classe e Leozinho no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 23h. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Festival Matilha Punk
Com Trash no Star, Alerta Vermelho, Madallena e Noite Aperto na Casa Caipora, a partir das 17h. Rua Nestor Gomes, 168, Centro de Vitória.
Repique Samba Lounge
Com Primeira Classe e Curtição no Repique Samba Lounge, a partir das 17h. Entrada: R$ 30 até às 19h. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Música ao vivo
Raimundo Machado
Com Raimundo Machado (samba e choro), a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Fixer
Com Fixer no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
Grupo 3 elementos
Com Grupo 3 elementos no Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Pop & Brasilidades
Com Lilian Lomeu, no Clericot Café, a partir das 17h. Sem cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Quiosque 11 – Mel e Marinho
Festa com o grupo Já Gamei. No Quiosque 11, a partir das 16h. Quiosque 11, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Samba no Recanto
Samba no Recanto com dose dupla de drinques selecionados, a partir das 17h. Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo com Felipe Pelissari. Local: Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: a partir das 13h. Gratuito.
Exposições
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Data: a partir de 11/01. Evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro).
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Gênesis
A mostra apresenta instalações fotográficas inspiradas nas 7 etapas da criação do mundo segundo o Gênesis, refletindo sobre as realidades das comunidades do Quadro, Cabral, Jesus de Nazareth, Inhanguetá e Grande Vitória. Período de visitação: até 25 de janeiro de 2025. Horários: Segunda a sexta, das 09 às 18h. Quartas-feiras, das 10h às 20h. Sábados e Feriados, das 10h às 16h. Classificação: Livre para todos os públicos. Entrada gratuita. Local: Galeria Homero Massena - Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Horários: Segunda a Sexta a partir das 17h até às 00h. Ingressos: R$ 129,90 por uma hora (máximo de 6 pessoas por pista). Reservas: (27) 99830-9478. Avenida João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Diversão na Praça
Oficina de máscara de porquinho; Estátua; Porquinho sai da toca; Pula-pula. Data: Sábado (11). Horário: 17h às 20h. Local: Pracinha do Praia, Shopping Praia da Costa, Piso L1. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
WOW Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90.
Chão é Lava
Parque de diversões na praça de eventos do shopping. Data: todos os dias, até 02/03. Horário: segunda a sábado de 10h as 22h; domingos e feriados de 13h as 21h. Local: shopping Moxuara, piso L2 Valor: a partir de R$ 50,00 por 30 minutos.
Circuito Galinha Pintadinha
Módulos infláveis e obstáculos sensoriais radicais, além da personagem gigante, com 5 metros de altura, mega piscina de bolinhas, games, área de pintura, corredor de elásticos, tapetes interativos, escorregadores e camas elásticas. Data: de 08/01 a 02/03. Local: Shopping Montserrat, Praça de Eventos, Piso L1. Valor: a partir de R$50,00 por 30 minutos.
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