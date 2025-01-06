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MC Maneirinho declara amor pelo ES: 'Se eu não fosse carioca seria capixaba'

Durante passagem pelo estado, o funkeiro relembrou do início da carreira e revelou sonho de comprar uma casa na Ilha do Boi
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 17:59

No último sábado (4), MC Maneirinho foi uma das atrações do Trapland Festival, em Guarapari. Hospedado em um hotel da Ilha do Boi, em Vitória, o funkeiro publicou no Instagram um vídeo revelando sua paixão pelo ES. "Acho que se eu não fosse carioca eu ia ser capixaba", disse.
No vídeo, Maneirinho destacou que todo verão faz shows no ES e que o público capixaba sempre o recebe com carinho. "A galera aqui me ama, então eu preciso fazer algo histórico pra sempre, pra ficar marcado. Tenho que fazer um negócio aqui pra ficar pro resto da vida marcado. Amo esse lugar, mano. Me abraçaram legal. Muita história!". 

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MC Maneirinho foi uma das atrações do Trapland Festival, em Guarapari
MC Maneirinho foi uma das atrações do Trapland Festival, em Guarapari Crédito: Instagram/@mcmaneirinho
Além da nostalgia, Maneirinho revelou um sonho pessoal: ter uma casa na Ilha do Boi. "Um dia eu vou comprar uma casa aqui, na Ilha do Boi, pode anotar. Posso esquecer isso não, tenho que colocar nos planos. Amo vocês, se o Maneirinho não fosse carioca, eu ia querer ser capixaba!", brincou.
O funkeiro, conhecido por sucessos como "Debochando da Mídia", "7 Meiota" e "Que Saudade da Minha Ex", dividiu o palco do evento com grandes nomes do rap nacional, como Orochi, Teto e Yunk Vino.

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