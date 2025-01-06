MC Maneirinho declara amor pelo ES: 'Se eu não fosse carioca seria capixaba'

No último sábado (4), MC Maneirinho foi uma das atrações do Trapland Festival, em Guarapari. Hospedado em um hotel da Ilha do Boi, em Vitória, o funkeiro publicou no Instagram um vídeo revelando sua paixão pelo ES. "Acho que se eu não fosse carioca eu ia ser capixaba", disse.

No vídeo, Maneirinho destacou que todo verão faz shows no ES e que o público capixaba sempre o recebe com carinho. "A galera aqui me ama, então eu preciso fazer algo histórico pra sempre, pra ficar marcado. Tenho que fazer um negócio aqui pra ficar pro resto da vida marcado. Amo esse lugar, mano. Me abraçaram legal. Muita história!".

MC Maneirinho foi uma das atrações do Trapland Festival, em Guarapari Crédito: Instagram/@mcmaneirinho

Além da nostalgia, Maneirinho revelou um sonho pessoal: ter uma casa na Ilha do Boi. "Um dia eu vou comprar uma casa aqui, na Ilha do Boi, pode anotar. Posso esquecer isso não, tenho que colocar nos planos. Amo vocês, se o Maneirinho não fosse carioca, eu ia querer ser capixaba!", brincou.