MC Maneirinho: "O ES foi um dos primeiros lugares que me abraçou"

MC Maneirinho, conhecido por ser um dos maiores nomes do rap e funk nacional, é o idealizador do projeto "Racha do Maneirinho", que teve sua primeira edição no ES nesta terça (12), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica . Em um bate-papo com HZ, Maneirinho falou mais sobre o evento, que no início era para ser apenas uma brincadeira entre amigos. "Era um pós-show ali, a gente chegava cansado numa segunda-feira e falava: 'Vamos se distrair, tomar uma cerveja e aí virou isso aí.'"

Animado com a estreia capixaba, o cantor disse que o projeto foi se estendendo para outros estados e que estava com boa repercussão nas redes. Sobre a pelada pela primeira vez no ES, Maneirinho ficou bem contente.

Me surpreendi, achei que ia estar lotado mas não da forma que está. O público esperando a gente!"

Além disso, toda a verba arrecadada no jogo será utilizada para a compra de cestas básicas de alimentos, que serão destinadas a comunidades carentes da Grande Vitória. "Sei que somos inspiração para muitos que estão aí... Quero ser um exemplo para essa molecada, só tenho a agradecer!"

Influenciador Negrete vai pros braços da torcida no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini

O projeto, criado com o intuito de reunir amigos do segmento artístico e do futebol, e claro, levar entretenimento aos fãs, contou com a presença de muitos cantores e influencers no gramado, entre eles: MC Maneirinho, Negrete, Paulo André, MC Buarque, Mc Tikão, MC TH, Major RD e MC Vitinho.

O influenciador Negrete diz se sentir em casa no ES, e que seu objetivo é ajudar as pessoas, independente do placar. "Viemos aqui ajudar e levar alegria, sou sempre muito bem recebido pelo povo capixaba". Já o ex-bbb capixaba Paulo André completa: "A gente conseguiu com o Maneirinho um grande feito, arrecadamos bastante recursos pra quem precisa. Estou muito feliz por fazer parte disso!"