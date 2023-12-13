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Evento no ES

MC Maneirinho: "O ES foi um dos primeiros lugares que me abraçou"

O evento beneficente proporcionado por MC Maneirinho levou mais de 11 mil pessoas ao estádio na noite desta terça-feira (12) e contou com presença de inúmeros artistas
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 15:23

MC Maneirinho, conhecido por ser um dos maiores nomes do rap e funk nacional, é o idealizador do projeto "Racha do Maneirinho", que teve sua primeira edição no ES nesta terça (12), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Em um bate-papo com HZ, Maneirinho falou mais sobre o evento, que no início era para ser apenas uma brincadeira entre amigos. "Era um pós-show ali, a gente chegava cansado numa segunda-feira e falava: 'Vamos se distrair, tomar uma cerveja e aí virou isso aí.'"
Animado com a estreia capixaba, o cantor disse que o projeto foi se estendendo para outros estados e que estava com boa repercussão nas redes. Sobre a pelada pela primeira vez no ES, Maneirinho ficou bem contente.
Me surpreendi, achei que ia estar lotado mas não da forma que está. O público esperando a gente!"
Além disso, toda a verba arrecadada no jogo será utilizada para a compra de cestas básicas de alimentos, que serão destinadas a comunidades carentes da Grande Vitória. "Sei que somos inspiração para muitos que estão aí... Quero ser um exemplo para essa molecada, só tenho a agradecer!"
Influenciador Negrete vai pros braços da torcida no Kleber Andrade
Influenciador Negrete vai pros braços da torcida no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini
O projeto, criado com o intuito de reunir amigos do segmento artístico e do futebol, e claro, levar entretenimento aos fãs, contou com a presença de muitos cantores e influencers no gramado, entre eles: MC Maneirinho, Negrete, Paulo André, MC Buarque, Mc Tikão, MC TH,  Major RD e MC Vitinho.
O influenciador Negrete diz se sentir em casa no ES, e que seu objetivo é ajudar as pessoas, independente do placar. "Viemos aqui ajudar e levar alegria, sou sempre muito bem recebido pelo povo capixaba". Já o ex-bbb capixaba Paulo André completa: "A gente conseguiu com o Maneirinho um grande feito, arrecadamos bastante recursos pra quem precisa. Estou muito feliz por fazer parte disso!"
Ainda em papo com HZ, mais cantores como Major RD e MC Tikão falaram sobre o projeto e a felicidade em estar no Espírito Santo. Antes do start do jogo, alguns cantores ficaram junto da galera, próximo ao vidro que separa campo e arquibancada. Ali tiraram fotos, distribuíram autógrafos e carisma com os fãs.

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