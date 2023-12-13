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Festa

Racha do Maneirinho agita torcedores e fãs no Kleber Andrade

O evento beneficente proporcionado por MC Maneirinho levou mais de 11 mil pessoas ao estádio na noite desta terça-feira (12)

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 22:52

Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 

12 dez 2023 às 22:52
MC Maneirinho fez a festa da galera no Kleber Andrade
MC Maneirinho fez a festa da galera no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini
O projeto beneficente “Racha do Maneirinho”, que acontece em diversos locais do país, teve sua primeira edição no Espírito Santo na noite desta terça (12), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O projeto foi criado com o intuito de reunir amigos do segmento artístico e do futebol, e claro, levar entretenimento aos torcedores e fãs.
Mais de 11 mil pessoas estiveram na principal praça esportiva do Estado, e o clima foi de total animação e euforia dos fãs, que lotaram as arquibancadas do Klebão para assistir às estrelas em campo. Nem mesmo a previsão e início da noite marcado com chuva foram capazes de desanimar os capixabas.
No campo, o MC do Rio de Janeiro convidou amigos, cantores, influencers e personalidades capixabas para jogar aquela pelada. Além disso, toda verba arrecadada no evento será utilizada para a compra de cestas básicas de alimentos, que serão destinadas a comunidades carentes da Grande Vitória.

Racha do Maneirinho agita a galera no Kleber Andrade

Antes do jogo, alguns artistas ficaram ber perto da galera, próximo ao vidro que separa campo e arquibancada. Ali tiraram fotos, distribuíram autógrafos e carisma com os fãs.
Entre os artistas que compareceram no gramado do estádio, grandes nomes do funk, trap, rap e influencers, estão na lista: MC Maneirinho, Negrete, MC Buarque, Paulo André, Mc Tikão, MC TH e MC Vitinho.

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