Racha do Maneirinho agita torcedores e fãs no Kleber Andrade

O evento beneficente proporcionado por MC Maneirinho levou mais de 11 mil pessoas ao estádio na noite desta terça-feira (12)

MC Maneirinho fez a festa da galera no Kleber Andrade. (Vitor Jubini)

Liege Vervloet Estagiária / [email protected]

O projeto beneficente “Racha do Maneirinho”, que acontece em diversos locais do país, teve sua primeira edição no Espírito Santo na noite desta terça (12), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O projeto foi criado com o intuito de reunir amigos do segmento artístico e do futebol, e claro, levar entretenimento aos torcedores e fãs.

Mais de 11 mil pessoas estiveram na principal praça esportiva do Estado, e o clima foi de total animação e euforia dos fãs, que lotaram as arquibancadas do Klebão para assistir às estrelas em campo. Nem mesmo a previsão e início da noite marcado com chuva foram capazes de desanimar os capixabas.

No campo, o MC do Rio de Janeiro convidou amigos, cantores, influencers e personalidades capixabas para jogar aquela pelada. Além disso, toda verba arrecadada no evento será utilizada para a compra de cestas básicas de alimentos, que serão destinadas a comunidades carentes da Grande Vitória.

Antes do jogo, alguns artistas ficaram ber perto da galera, próximo ao vidro que separa campo e arquibancada. Ali tiraram fotos, distribuíram autógrafos e carisma com os fãs.

Entre os artistas que compareceram no gramado do estádio, grandes nomes do funk, trap, rap e influencers, estão na lista: MC Maneirinho, Negrete, MC Buarque, Paulo André, Mc Tikão, MC TH e MC Vitinho.

