Rodrigo Fonseca faz mudança e Rio Branco volta a vencer pela Série D

Capa-Preta voltou a vencer após duas derrotas consecutivas no Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025

Publicado em 5 de junho de 2025 às 18:54

Rodrigo Fonseca, técnico do Rio Branco Crédito: Tiago Taam

O Rio Branco comemorou um novo triunfo após duas rodadas. Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025, o Capa-Preta obteve uma sólida atuação ao vencer o Pouso Alegre, por 3 a 0, em jogo marcado por novidades promovidas por Rodrigo Fonseca.>

O torcedor alvinegro que foi ao Kleber Andrade saiu feliz com o quarto triunfo da equipe na competição. Em momento complicado no torneio, o Rio Branco vinha de duas derrotas consecutivas e poderia deixar a zona do G-4 na oitava rodada. Para deixar a má fase e voltar ao caminho dos três pontos, o técnico Rodrigo Fonseca ousou fazer uma alteração tática, que deu certo. A vitória contra o Pouso Alegre foi a de maior vantagem de todas as partidas do Grupo 6 da Série D.>

"Não conseguimos testar da melhor maneira até a estreia da novidade, mas eu estava confiante nessa formação. Por isso, fizemos um trabalho tático na véspera. Os atletas, que são inteligentes, entenderam aquilo que era para fazer com bola e sem bola, com uma pressão praticamente no jogo todo. Estou satisfeito com o resultado positivo e aquilo que eles apresentaram", disse Rodrigo Fonseca.>

Dos três gols marcados na partida, dois saíram do lado em que mais recebeu atenção por parte de Rodrigo Fonseca. Na esquerda do campo, o Brancão entrou com Darlan e Maranhão, as grandes novidades na escalação, que foram importantes na construção do 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Superando o momento ruim com criatividade, o comandante valorizou a partida do ponta-esquerda e dos atletas que corresponderam em campo, mesmo sob pressão.>

"Tivemos resultados adversos nesses últimos dois jogos. Eu pude ver quem a gente pode contar e isso me deixa satisfeito de ver a entrega de todos para construir um grande resultado. É o exemplo do Maranhão, que é um cara espetacular. Como atleta e como homem. Até onde ele aguenta, ele entrega o melhor dentro de campo. Colocamos ele naquele setor e ele deu conta, tanto na parte ofensiva e na parte defensiva", concluiu o comandante.>

Com a grande atuação coletiva e de Diego Fernandes, que já marcou quatro gols no torneio, o Rio Branco momentaneamente ocupa a vice-liderança do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Apesar da colocação não ser garantida até o fim da rodada, o Capa-Preta está garantido no G-4 por mais um final de semana consecutivo. >

