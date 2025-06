Futebol Capixaba

Diego Fernandes faz dois gols, distribui chapéus e garante vitória do Rio Branco na Série D

Atacante foi determinante no triunfo sobre o Pouso Alegre, que deixa o Capa-Preta na vice-liderança do Grupo 6

Publicado em 5 de junho de 2025 às 13:28

Rio Branco vence o Pouso Alegre por 2 a 0, na Sére D Crédito: Vitor Jubini

Texto escrito por Tiago Taam, de ge.globo>

O Rio Branco voltou ao caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro Série D 2025. No Kleber Andrade, o centroavante Diego Fernandes foi o grande destaque capa-preta, com dois gols e belos lances no triunfo por 3 a 0, sobre o Pouso Alegre, na oitava rodada do Grupo 6.>

O Rio Branco passeou no Kleber Andrade. Porém, o resultado que se concretizou como a maior vantagem de um triunfo no Grupo 6 da Série D não começou tão fácil. Apesar de ter a grande parte da posse de bola no primeiro tempo, o Capa-Preta errava o último passe e já havia permitido dois ataques perigosos do Pouso Alegre. No entanto, aos 37 minutos do primeiro tempo, um lance de muita coletividade, e oportunismo de Diego Fernandes, colocou o time capixaba na liderança do placar.>

O belo gol projetado com as novidades de Rodrigo Fonseca, mas assinado por Diego Fernandes, ainda iria receber uma companhia. Nove minutos após abrir o placar, o centroavante voltou a balançar a rede adversária para dar mais tranquilidade ao time na ida ao vestiário. Com o 'doblete' garantido no Kleber Andrade, o camisa 19 foi substituído no fim da partida e saiu ovacionado pela torcida. >

>

"Essa virada de chave pessoal é muito gratificante, não somente para mim, quanto para o Jacó. Nós trabalhamos muito e, assim como todo o grupo, fui feliz em fazer uma boa partida e marcar dois gols. Existem momentos difíceis para falar, porque recebemos muitas críticas quando não desempenhamos, então tento sempre trabalhar o mental e treinar firme. Hoje, se não fosse a grande atuação do time, eu não teria feito os gols", disse Diego Fernandes.>

Há quem diga que, além de jogador de futebol, goleiro e centroavante formam duas profissões à parte no gramado. Porém, não só de gols viveu Diego Fernandes, na noite desta quarta-feira. O torcedor alvinegro que foi ao Kleber Andrade pôde acompanhar e vibrar com um lance de futebol arte. Na etapa final, o goleador enfileirou três chapéus em um mesmo lance, à la Ronaldinho Gaúcho. "Os marcadores foram pedindo (risos). Eles só vieram e eu fui dando lençol atrás de lençol", brincou o centroavante após a partida.>

Com a grande atuação de Diego Fernandes, que já marcou quatro gols no torneio, o Rio Branco momentaneamente ocupa a vice-liderança do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Apesar da colocação não ser garantida até o fim da rodada, o Capa-Preta está garantido no G-4 por mais um final de semana consecutivo.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta