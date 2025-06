Futebol capixaba

Rio Branco vence em casa e chega a vice-liderança do Grupo A6 na Série D

Com dois gols de Diego Fernandes e um de Jacó, o Capa-Preta bateu o Pouso Alegre com uma atuação segura no Kleber Andrade

Publicado em 4 de junho de 2025 às 22:02

Rio Branco vence o Pouso Alegre por 2 a 0, na Sére D Crédito: Vitor Jubini

O Rio Branco fez valer a antecipação de seu jogo na Série D. A partida, que seria no sábado (7), foi adiantada para a noite desta quarta-feira (04), e o Brancão venceu o Pouso Alegre no Estádio Kleber Andrade, em duelo válido pela oitava rodada da Quarta Divisão do Campeonato Brasileiro. Diego Fernandes marcou duas vezes e Jacó deu números finais à vitória por 3 a 0 sobre a equipe mineira. >

O Brancão entrou em campo apenas pela segunda vez no Klebão nesta Série D, e recebeu o Pouso Alegre com clima de revanche, depois de ter perdido no último sábado (31) por 1 a 0. Abrindo a rodada que marca o returno do Grupo A6, a vitória em casa levou o Capa-Preta a vice-liderança parcial da chave, com 12 pontos. >

Otime capa-preta volta a campo apenas no próximo dia 14, no confronto contra o Nova Iguaçu fora de casa. Antes disso, enfrenta o Vilavelhense pela oitava rodada da Copa ES, às 15h da próxima quarta-feira (11).>

O jogo

Desde o início da partida, o Capa-Preta se destacou com a posse de bola, mas pecava no final das jogadas. Enquanto isso, o Pouso Alegre pouco jogava, mas encontrava bons contra-ataques em velocidade, e teve duas boas finalizações que foram defendidas por Fernando Henrique.>

No entanto, se encaminhando ao intervalo, o volume de jogo do Brancão finalmente se converteu em gol. Luiz Fernando recebeu na entrada da área, tabelou com Maranhão, que desmontou a zaga e deixou o atacante livre para servir Diego Fernandes. O centroavante teve apenas o trabalho de completar para as redes, anotando um lindo gol coletivo.>

O gol deu um novo ânimo para o Rio Branco, que voltou a imprimir um ritmo intenso. Já nos acréscimos, em jogada que começou na esquerda da defesa, Darlan driblou um atacante mineiro e encontrou um passe em profundidade, com desvio, para Vitor Leque. De frente para o gol, o ponta levantou a cabeça e serviu o camisa 19, que voltou a balançar a redes no Kleber Andrade. 2 a 0 Rio Branco.

Na volta para o segundo tempo, o Pouso Alegre entrou a campo com três mudanças, mas o jogo reiniciou bem parecido à forma como havia terminado: equilibrado, mas com superioridade técnica e de posse de bola do Rio Branco. Na altura nos 23 minutos, Riquelmy acertou um carrinho por trás em Luiz Fernando foi expulso ao receber o cartão vermelho, deixando o time capixaba em vantagem numérica, o que permitiu ainda mais espaços para o time capixaba.>

Tranquilo na partida, o Rio Branco definiu o jogo nos acréscimos. Marcos Júnior achou Jacó cara a cara com o goleiro, e o centroavante teve tranquilidade para chutar firme e fechar o placar para o time capixaba.>

Rio Branco vence o Pouso Alegre por 2 a 0, na Sére D Crédito: Vitor Jubini

