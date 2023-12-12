Vitória inaugura loja oficial e apresenta o elenco para 2024

Momento em que a Casa Vitória foi oficialmente inaugurada Crédito: Breno Coelho

O Vitória inaugurou oficialmente a Casa Vitória, primeira loja oficial do clube. O lançamento aconteceu na noite desta segunda-feira (11), no estacionamento do estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. A solenidade também contou com a apresentação do elenco que vai disputar a próxima temporada e a posse de José Augusto Mattos, o novo presidente do Alvianil.

Durante o evento, diversas personalidades importantes do clube estiveram presentes, como o cantor e compositor do hino oficial do Vitória, Carlos Bona, o ex-atacante e ídolo Hércules, e diretores históricos, além dos membros dos conselhos fiscal e deliberativo.

Diretoria e conselhos deliberativo e fiscal do Vitória Crédito: Breno Coelho

A torcida presente pode conhecer os jogadores que vão fazer parte do elenco em 2024. Entre eles, nomes de destaque no futebol capixaba e nacional, como o meia Dodô, ex-Nova Venécia, o atacante Caio Monteiro, ex-Vasco, o volante Abuda, ex-Chapecoense, e alguns nomes conhecidos do clube, como o volante Carlinhos e o lateral Gabriel Fernandes.

Elenco do Vitória para a próxima temporada Crédito: Breno Coelho

"A expectativa é muito grande. Sei de toda a minha responsabilidade em estar na presidência do Vitória nos próximos três anos, mas ao mesmo tempo também sei da minha vontade de tornar o clube em um colecionador de títulos. Acho que juntos, diretoria, conselho, torcida, comissão técnica e jogadores, podemos fazer três anos maravilhosos", afirmou José Augusto Mattos, presidente do Vitória.

Casa Vitória

Visão interna da Casa Vitória, loja oficial do Alvianil de Bento Ferreira Crédito: Breno Coelho

Ao final da cerimônia, os dirigentes do clube realizaram o clássico corte da fita, simbolizando a inauguração da Casa Vitória, a primeira loja oficial do clube. Serão comercializados diversos produtos licenciados do Alvianil, como copos térmicos, chaveiros, abridores, cachecóis e camisas oficiais.

"Essa loja é um filho nosso aqui do Vitória. Acho que foi uma conquista que nos deixa muito orgulhoso, acredito que seja a primeira loja que vende produtos exclusivos de um clube capixaba na história, então é com muito orgulho que estamos inaugurando a Casa Vitória", afirmou José Augusto.

Nova camisa

Nova camisa do Vitória para a temporada de 2024 Crédito: Guilherme Kenzo/Vitória FC