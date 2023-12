Pontapé inicial

Vitória inaugura loja oficial e apresenta o elenco para 2024

Evento aconteceu na noite desta segunda-feira (11), no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira, e também contou com a posse de José Augusto Mattos, o novo presidente do Alvianil

Momento em que a Casa Vitória foi oficialmente inaugurada. (Breno Coelho)

Breno Coelho Estagiário / [email protected]

O Vitória inaugurou oficialmente a Casa Vitória, primeira loja oficial do clube. O lançamento aconteceu na noite desta segunda-feira (11), no estacionamento do estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. A solenidade também contou com a apresentação do elenco que vai disputar a próxima temporada e a posse de José Augusto Mattos, o novo presidente do Alvianil.

Durante o evento, diversas personalidades importantes do clube estiveram presentes, como o cantor e compositor do hino oficial do Vitória, Carlos Bona, o ex-atacante e ídolo Hércules, e diretores históricos, além dos membros dos conselhos fiscal e deliberativo.

Diretoria e conselhos deliberativo e fiscal do Vitória . (Breno Coelho)

A torcida presente pode conhecer os jogadores que vão fazer parte do elenco em 2024. Entre eles, nomes de destaque no futebol capixaba e nacional, como o meia Dodô, ex-Nova Venécia, o atacante Caio Monteiro, ex-Vasco, o volante Abuda, ex-Chapecoense, e alguns nomes conhecidos do clube, como o volante Carlinhos e o lateral Gabriel Fernandes.

Elenco do Vitória para a próxima temporada. (Breno Coelho)

"A expectativa é muito grande. Sei de toda a minha responsabilidade em estar na presidência do Vitória nos próximos três anos, mas ao mesmo tempo também sei da minha vontade de tornar o clube em um colecionador de títulos. Acho que juntos, diretoria, conselho, torcida, comissão técnica e jogadores, podemos fazer três anos maravilhosos", afirmou José Augusto Mattos, presidente do Vitória.

Casa Vitória

Visão interna da Casa Vitória, loja oficial do Alvianil de Bento Ferreira. (Breno Coelho)

Ao final da cerimônia, os dirigentes do clube realizaram o clássico corte da fita, simbolizando a inauguração da Casa Vitória, a primeira loja oficial do clube. Serão comercializados diversos produtos licenciados do Alvianil, como copos térmicos, chaveiros, abridores, cachecóis e camisas oficiais.

"Essa loja é um filho nosso aqui do Vitória. Acho que foi uma conquista que nos deixa muito orgulhoso, acredito que seja a primeira loja que vende produtos exclusivos de um clube capixaba na história, então é com muito orgulho que estamos inaugurando a Casa Vitória", afirmou José Augusto.

Nova camisa

Nova camisa do Vitória para a temporada de 2024. (Guilherme Kenzo/Vitória FC)

Além da inauguração da loja, a camisa oficial do clube para a próxima temporada também foi lançada na noite desta segunda (11). O uniforme é produzido pela Joma, fornecedora espanhola de materiais esportivos, que veste diversos clubes europeus de relevância. A intenção da diretoria ao fechar a parceria é internacionalizar a marca do Alvianil.

