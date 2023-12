Hegemonia

Real Noroeste segue como "melhor clube capixaba" no ranking da CBF em 2024

Atual tricampeão capixaba ocupa 84ª colocação geral, com 926 pontos, e permanece como o clube do Espírito Santo mais bem posicionado da lista

2 min de leitura min de leitura

Victor Salvador, do Real Noroeste. (Vitor Nicchio/ge)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira, a edição 2024 do seu Ranking Nacional de Clubes. Entre os 239 listados, aparecem seis times do Espírito Santo, com o Real Noroeste sendo o melhor ranqueado, na 84ª colocação geral, com 926 pontos.

A posição de "melhor clube capixaba", considerando os resultados obtidos entre 2019 e 2023, em competições da CBF, foi conquistada com as classificações para a segunda fase da Copa do Brasil e para as oitavas de final da Série D do Brasileirão, ambas em 2022.

No mesmo Ranking Nacional de Clubes da CBF, o Vitória-ES ultrapassa Rio Branco-ES e Nova Venécia e sobe para a vice-liderança, entre os times capixabas. O Alvianil subiu com as participações na Copa do Brasil e com a classificação para a segunda fase da Série D deste ano.

Fechando o pódio capixaba aparece o Leão do Norte, que disputou a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão, ambas em 2022, mas acabou sendo eliminado na segunda fase e nas oitavas de final, respectivamente.

Os capixabas no Ranking da CBF

84º - Real Noroeste - 926 pontos



106º - Vitória-ES - 593 pontos



129º - Nova Venécia - 440 pontos



163º - Rio Branco-ES - 303 pontos



175º - Rio Branco VN - 228 pontos



217º - Serra - 76 pontos



Como funciona?

A CBF explica que o ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes nas competições recentes. São consideradas competições realizadas nos últimos cinco anos (entre 2019 e 2023) e, para cada ano considerado, são atribuídos pesos a serem convertidos em pontuação. O ano vigente multiplica pontos por cinco, enquanto o último ano considerado tem peso um (veja abaixo a tabela completa com pontuação e regras para o cálculo).

Critérios usados pela CBF no ranking. (Reprodução/CBF)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta