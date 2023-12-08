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Hegemonia

Real Noroeste segue como "melhor clube capixaba" no ranking da CBF em 2024

Atual tricampeão capixaba ocupa 84ª colocação geral, com 926 pontos, e permanece como o clube do Espírito Santo mais bem posicionado da lista

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2023 às 17:55
Victor Salvador, do Real Noroeste
Victor Salvador, do Real Noroeste Crédito: Vitor Nicchio/ge
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira, a edição 2024 do seu Ranking Nacional de Clubes. Entre os 239 listados, aparecem seis times do Espírito Santo, com o Real Noroeste sendo o melhor ranqueado, na 84ª colocação geral, com 926 pontos.
A posição de "melhor clube capixaba", considerando os resultados obtidos entre 2019 e 2023, em competições da CBF, foi conquistada com as classificações para a segunda fase da Copa do Brasil e para as oitavas de final da Série D do Brasileirão, ambas em 2022.
No mesmo Ranking Nacional de Clubes da CBF, o Vitória-ES ultrapassa Rio Branco-ES e Nova Venécia e sobe para a vice-liderança, entre os times capixabas. O Alvianil subiu com as participações na Copa do Brasil e com a classificação para a segunda fase da Série D deste ano.
Real Noroeste segue como melhor clube capixaba no ranking da CBF em 2024
Fechando o pódio capixaba aparece o Leão do Norte, que disputou a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão, ambas em 2022, mas acabou sendo eliminado na segunda fase e nas oitavas de final, respectivamente.

Os capixabas no Ranking da CBF

  • 84º - Real Noroeste - 926 pontos
  • 106º - Vitória-ES - 593 pontos
  • 129º - Nova Venécia - 440 pontos
  • 163º - Rio Branco-ES - 303 pontos
  • 175º - Rio Branco VN - 228 pontos
  • 217º - Serra - 76 pontos

Como funciona?

A CBF explica que o ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes nas competições recentes. São consideradas competições realizadas nos últimos cinco anos (entre 2019 e 2023) e, para cada ano considerado, são atribuídos pesos a serem convertidos em pontuação. O ano vigente multiplica pontos por cinco, enquanto o último ano considerado tem peso um (veja abaixo a tabela completa com pontuação e regras para o cálculo).
Critérios usados pela CBF no ranking
Critérios usados pela CBF no ranking Crédito: Reprodução/CBF

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