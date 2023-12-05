Rio Branco fará treino aberto com sorteio de camisa e cerveja liberada

Os novos atletas do Capa-Preta se reapresentaram na última semana para dar início a preparação da próxima temporada. 2024 será o primeiro ano que o clube vai iniciar como Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Por isso, os investimentos cresceram e jogadores de renome do futebol nacional foram contratados, como os atacantes Kieza (ex-Botafogo e Náutico) e Maranhão (ex-Goiás e Chapecoense), o zagueiro Pedro Botelho (ex-Atlético-MG e Athlético-PR), o volante Ferrugem (ex-Corinthians), o lateral-esquerdo João Paulo (ex-Avaí e Fluminense) e o meia Bruno Cosendey (ex-Vasco).