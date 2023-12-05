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Futebol capixaba

Rio Branco fará treino aberto com sorteio de camisa e cerveja liberada

Atividade vai acontecer no Estádio Arlindo Villaschi, em Viana, e será uma oportunidade para os torcedores conhecerem o elenco, com direito a 200 litros de chopp liberado e sorteio de camisa oficial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2023 às 18:16

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 18:16

Elenco do Rio Branco já iniciou os trabalhos da pré-temporada
Elenco do Rio Branco já iniciou os trabalhos da pré-temporada Crédito: Laila Pecorari/Rio Branco
Após a apresentação do elenco para a pré-temporada de 2024, que aconteceu na última sexta-feira (1), o torcedor capa-preta terá a oportunidade de conhecer de perto os novos jogadores do Rio Branco. O clube fará um treino aberto no Estádio Arlindo Villaschi, em Viana, no próximo domingo (10), com direito a 200 litros de chopp liberado e sorteio de camisa oficial para os torcedores.
Os novos atletas do Capa-Preta se reapresentaram na última semana para dar início a preparação da próxima temporada. 2024 será o primeiro ano que o clube vai iniciar como Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Por isso, os investimentos cresceram e jogadores de renome do futebol nacional foram contratados, como os atacantes Kieza (ex-Botafogo e Náutico) e Maranhão (ex-Goiás e Chapecoense), o zagueiro Pedro Botelho (ex-Atlético-MG e Athlético-PR), o volante Ferrugem (ex-Corinthians), o lateral-esquerdo João Paulo (ex-Avaí e Fluminense) e o meia Bruno Cosendey (ex-Vasco).
O grande objetivo do Rio Branco no próximo ano é conquistar o título capixaba, visando a classificação para o Campeonato Brasileiro Série D. Entre as contratações, alguns jogadores disputaram a competição nacional neste ano, como o lateral-direito Augusto Potiguar (ex-Sergipe e Santa Cruz), o meia Carlos Vitor (ex-Sousa/PB) e os atacantes Rodrigo Carioca (ex-Santo André) e Wesley Pratti (ex-Nacional/PB).

Elenco do Rio Branco

  • Goleiros: Neguete, Pedro Henrique e Lucas Menino.
  • Zagueiros: Gustavo Carbonieri, Pedro Botelho e Igor Caldeira.
  • Laterais: Augusto Potiguar, João Paulo, Bruno Moura e Leandro Cerqueira.
  • Volantes: Ferrugem, Klauber, Jonata, Mariano e Dudu.
  • Meias: Bruno Cosendey, João Prado, Edinho e Carlos Vitor.
  • Atacantes: Kieza, Matheus Costa, Maranhão, Rodrigo Carioca e Wesley Pratti.

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