Rio Branco fará treino aberto com sorteio de camisa e cerveja liberada

Após a apresentação do elenco para a pré-temporada de 2024, que aconteceu na última sexta-feira (1), o torcedor capa-preta terá a oportunidade de conhecer de perto os novos jogadores do Rio Branco. O clube fará um treino aberto no Estádio Arlindo Villaschi, em Viana, no próximo domingo (10), com direito a 200 litros de chopp liberado e sorteio de camisa oficial para os torcedores.
Os novos atletas do Capa-Preta se reapresentaram na última semana para dar início a preparação da próxima temporada. 2024 será o primeiro ano que o clube vai iniciar como Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Por isso, os investimentos cresceram e jogadores de renome do futebol nacional foram contratados, como os atacantes Kieza (ex-Botafogo e Náutico) e Maranhão (ex-Goiás e Chapecoense), o zagueiro Pedro Botelho (ex-Atlético-MG e Athlético-PR), o volante Ferrugem (ex-Corinthians), o lateral-esquerdo João Paulo (ex-Avaí e Fluminense) e o meia Bruno Cosendey (ex-Vasco).
O grande objetivo do Rio Branco no próximo ano é conquistar o título capixaba, visando a classificação para o Campeonato Brasileiro Série D. Entre as contratações, alguns jogadores disputaram a competição nacional neste ano, como o lateral-direito Augusto Potiguar (ex-Sergipe e Santa Cruz), o meia Carlos Vitor (ex-Sousa/PB) e os atacantes Rodrigo Carioca (ex-Santo André) e Wesley Pratti (ex-Nacional/PB).
Elenco do Rio Branco
- Goleiros: Neguete, Pedro Henrique e Lucas Menino.
- Zagueiros: Gustavo Carbonieri, Pedro Botelho e Igor Caldeira.
- Laterais: Augusto Potiguar, João Paulo, Bruno Moura e Leandro Cerqueira.
- Volantes: Ferrugem, Klauber, Jonata, Mariano e Dudu.
- Meias: Bruno Cosendey, João Prado, Edinho e Carlos Vitor.
- Atacantes: Kieza, Matheus Costa, Maranhão, Rodrigo Carioca e Wesley Pratti.