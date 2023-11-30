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Futebol capixaba

Rio Branco anuncia contratação do atacante Wesley Pratti, 20° reforço para 2024

Em 2023, Wesley defendeu o Nacional-PB no Campeonato Brasileiro da Série D, chegando com a equipe até às oitavas de final da competição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2023 às 14:45

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 14:45

Atacante Wesley Pratti é o 20º reforço do Rio Branco para 2024
Atacante Wesley Pratti é o 20º reforço do Rio Branco para 2024 Crédito: Divulgação / Rio Branco
Na leva de jogadores que desembarcam no Espírito Santo para a temporada de 2024 no futebol capixaba, o atacante Wesley Pratti é o mais novo reforço do Rio Branco.
Wesley tem 22 anos e é capixaba de Vila Velha, mas deixou o Espírito Santo cedo rumo ao futebol carioca. Após se destacar pela Cabofriense no Campeonato Carioca, o jovem atacante chamou a atenção do Botafogo e foi contratado pelo Alvinegro em 2020.
Nesta temporada, Wesley defendeu o Nacional-PB no Campeonato Brasileiro da Série D, chegando com a equipe até às oitavas de final da competição.

Elenco 2024

O Rio Branco já confirmou, até o momento, 20 atletas para a temporada 2024. São eles: os goleiros Neguete e Pedro Henrique, os zagueiros Gustavo Carbonieri, Pedro Botelho e Igor Caldeira, os laterais Augusto Potiguar, João Paulo e Bruno Moura, os volantes Ferrugem, Klauber e Jonata, os meias Bruno Cosendey, Carlos Vitor, João Prado e Edinho, e os atacantes Kieza, Matheus Costa, Maranhão, Rodrigo Carioca e Wesley Pratti.
O elenco do Rio Branco se reapresenta nesta sexta-feira (01) para dar início à pré-temporada, visando o Capixabão, Copa Verde e Copa ES. A estreia do Brancão no Estadual é no dia 20 de janeiro, fora de casa, contra o Porto Vitória.

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