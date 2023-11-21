Futebol das Estrelas do Futebol Capixaba chega a sua 6° edição em dezembro

Evento chega em sua 6ª edição e objetivo é arrecadar alimentos para instituições de caridade Crédito: Futebol das Estrelas/Divulgação

Final de ano, atletas de férias, mas o futebol continua de pé. Dezembro é um prato cheio para as famosas peladas de fim de ano. E entre os destaques deste mês está a 6° edição do Futebol das Estrelas do Futebol Capixaba, que vai acontecer no dia 2 dezembro, às 14h, no Kleber Andrade, e vai reunir jogadores, radicados ou nascidos no Espírito Santo.

O evento tem o objetivo de arrecadar alimentos, que serão doados para instituições de caridade, como o Instituto Capixaba de Inserção e Amparo Social (Icias) e o Almoço Solidário. Por isso, quem quiser acompanhar a partida deverá levar 1kg de alimento não-perecível. Os atletas que vão participar também irão doar uma cesta básica para a caridade.

Segundo Rodrigo Marinho, idealizador e promotor do evento, a ideia é que seja uma tarde para toda a família. "Nós queremos que as pessoas venham e tragam a família toda para curtir. Será uma tarde de muita festa e ajuda ao próximo, vamos ter muitas atrações como tobogã, pula-pula, pipoca e algodão doce para as crianças", afirmou.

As edições anteriores do Futebol das Estrelas contaram com grandes nomes como o comediante Pedro Manso e o ex-BBB e atleta olímpico Paulo André Camilo. Para este ano, a expectativa é que o evento conte com figuras importantes do esporte brasileiro e capixaba como Yamaguchi e Esquiva Falcão, Morotó, Léo Oliveira e o ex-atacante do Flamengo Obina.

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